Μαρία Δεληθανάση: Εξώδικο στον Κώστα Δόξα για τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα

Μαρία Δεληθανάση και Κώστας Δόξας δίνουν εκ νέου ραντεβού στα δικαστήρια, με τη διαμάχη τους να «φουντώνει» όλο και περισσότερο. Μετά την καταδίκη του τραγουδιστή για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, οι τόνοι δεν έπεσαν. Ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι δεν πρόκειται να σεβαστεί την κρίση των δικαστών και η καταγγέλλουσα πως μέχρι σήμερα δεν έχει ακούσει ούτε μία συγγνώμη από εκείνον.

Το πρωί της Τρίτης (03-03-2026) η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή της «Happy Day», πως η Μαρία Δεληθανάση έστειλε εξώδικο στον πρώην σύζυγό της, με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα. Σε εκείνη την εμφάνιση, ο Κώστας Δόξας επιχείρησε κάποια στιγμή να δείξει ένα βίντεο από το κινητό του, στο οποίο όπως υποστήριξε, ότι ήταν η κόρη του σε τιμωρία από τη μητέρα της για περίπου 7 ώρες και έκλαιγε ουρλιάζοντας.

Η παρουσιάστρια του «Happy Day» αποκάλυψε ότι σε επικοινωνία που είχε ο δημοσιογράφος της εκπομπής της, Αντώνης Διαμαντάκης με τη Μαρία Δεληθανάση, εκείνη του μετέφερε την πρόθεσή της να μην ξαναβγεί σε καμία τηλεοπτική εκπομπή, καθώς ό,τι έχει να πει, θα το πει στις δικαστικές αίθουσες. Ακόμα ο λόγος που βγήκε αρχικά να μιλήσει στη Σίσσυ Χρηστίδου, είναι γιατί ένιωσε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα.

Επιπλέον, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε ότι η Μαρία Δεληθανάση έχει προχωρήσει ήδη σε εξώδικη δήλωση κατά του Κώστα Δόξα και προτίθεται να κάνει και ασφαλιστικά σε βάρος του προκειμένου να περιορίσει την οποιαδήποτε δημόσια αναφορά έχει να κάνει με την κόρη τους, Σοφία.

Υπενθυμίζεται πως το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα υπεράσπισης του τραγουδιστή και του επέβαλε ποινή τριών ετών φυλάκιση με αναστολή, για την υπόθεση που είχε καταγγείλει η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση.