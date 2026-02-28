Ελλάδα

Μαρία Καρυστιανού: Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω oπότε και αποχώρησα από τη συγκέντρωση για τα Τέμπη

«Είχα μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως δεν… υπήρξε μια άρνηση».
Μαρία Καρυστιανού
Η Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση στην Αθήνα για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Στο Σύνταγμα βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (28/02/2026) η Μαρία Καρυστιανού και στη μεγαλειώδη συγκέντρωση για την τρίτη επέτειο από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Αυτή τη φορά όμως το κλίμα ανάμεσα στους συγγενείς των θυμάτων στη σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ήταν διαφορετικό, μετά την απόφαση που πήρε η Μαρία Καρυστιανού να κατέβει στην πολιτική.

Η Μαρία Καρυστιανού δεν ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσεις στους διαδηλωτές, αν και όπως είπε είχε ετοιμάσει την ομιλία της,

Μάλιστα όπως τόνισε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συγκέντρωσης, αν και είχε εκφράσει την πρόθεση να μιλήσει, αισθάνθηκε άρνηση από τους υπόλοιπους συγγενείς.

«Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών.

Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με την συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων.

Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω… Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν.

Είχα μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως δεν… υπήρξε μια άρνηση».

Η Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση στην Αθήνα για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που στοίχισε τις ζωές 57 ανθρώπων. Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Μαρία Καρυστιανού και Πάνος Ρούτσι (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Η Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση στην Αθήνα για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που στοίχισε τις ζωές 57 ανθρώπων. Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Η Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση στην Αθήνα για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που στοίχισε τις ζωές 57 ανθρώπων. Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Μάλιστα τη διάρκεια της παρουσίας της στη συγκέντρωση υπήρξε και ένας έντονος διάλογος με τον Πάνο Ρούτσι που καταγράφηκε και στο φωτογραφικό φακό. 

