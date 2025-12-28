Μαρινάκης: «Ο ειλικρινής διάλογος θα φέρει τις λύσεις» – «Δεν έχουμε λάβει ουσιαστικές απαντήσεις, παραμένουμε στον δρόμο» απαντούν οι αγρότες

«Ενθαρρυντική εξέλιξη» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη διάθεση πολλών εκπροσώπων των αγροτικών κινητοποιήσεων, να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου ενώ κάλεσε και τους υπόλοιπους αγρότες να αφήσουν στην άκρη τη λογική της στείρας αντιπαράθεσης.

Όπως μάλιστα δήλωσε, η κυβέρνηση έχει προτάξει τον διάλογο με του αγρότες, ήδη από την αρχή των κινητοποιήσεων. «Από την αρχή των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, η κυβέρνηση τους κάλεσε σε διάλογο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα, είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία» επισήμανε ο Παύλος Μαρινάκης.

Και σημείωσε: «Για την κυβέρνηση, η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής. Με το πλαίσιο που θέσαμε, άλλωστε, ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια όσων έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας αιτήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα. Παράλληλα, οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι «πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου» και εκτίμησε ότι «πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη».

«Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας» τόνισε ο Παύλος Μαρινακης. Και κατέληξε: «Ο ειλικρινής διάλογος – και μόνο αυτός – θα φέρει τις λύσεις».

«Η κυβέρνηση βρήκε πρόθυμους για να σπάσει τα μπλόκα»

Από την πλευρά τους, μήνυμα ενότητας του αγροτικού αγώνα στέλνουν από τη Λάρισα αγρότες – μέλη της πανελλαδικής επιτροπής, οι οποίοι απαντούν στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη που χαρακτήρισε «ενθαρρυντική» την πρόθεση μπλόκων για συνάντηση με την κυβέρνηση.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας σε δηλώσεις του, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είχαμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή διάλογο με την κυβέρνηση, όχι όμως έναν προσχηματικό διάλογο. Δεν έχει ικανοποιηθεί κανένα από τα αιτήματά μας και επικοινωνιακά μας λένε ότι έχουν επιλύσει το…74% των αιτημάτων», τόνισε σύμφωνα με το thesspost.gr.

«Πρόθυμοι συνομιλητές εξυπηρετούν τον ρόλο της κυβέρνησης για να σπάσουν τα μπλόκα»

Πίσω από την πρόθεση των ελάχιστων μπλόκων που επιζητούν διάλογο με την κυβέρνηση, ο Σωκράτης Αλειφτήρας «βλέπει» προσπάθεια αποπροσανατολισμού από την κυβέρνηση.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Και τώρα βρήκε… πρόθυμους συνομιλητές από άλλα μπλόκα, οι οποίοι συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη και μετά γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους για συνάντηση. Αυτές οι τακτικές δεν εξυπηρετούν την ενότητα του αγροτικού κινήματος και σίγουρα παίζουν τον ρόλο που θέλει η κυβέρνηση, για να διαλυθούν τα μπλόκα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Θέμης Λέκκας, αγρότης από τη Λάρισα υπογράμμισε ότι «ο καθένας πλέον αναλαμβάνει τις ευθύνες του» και ότι «το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών δεν έχουν λάβει ουσιαστικές απαντήσεις». «Παραμένουμε στον δρόμο μέχρι να κάνουμε την πανελλήνια σύσκεψη», κατέληξε.