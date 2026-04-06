Μαρούσι: «Άκουσα φωνές, η κοπέλα είχε πέσει στο μπαλκόνι μου» είπε η γειτόνισσα της 27χρονης

οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση, η 27χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Η στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον 29χρονο σύζυγο της 27χρονης για ενδοοικογενειακή βία
Μυστήριο συνεχίζει να παραμένει το πώς έπεσε η 27χρονη από το μπαλκόνι πολυκατοικίας του 4ου ορόφου, όπου διέμενε στο Μαρούσι, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς ο 29χρονος σύζυγός της συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων (05.04.2026), γύρω στις 19:40, όταν η γυναίκα φέρεται να έπεσε μια φορά και όχι δύο – όπως είχε γίνει γνωστό αρχικά – από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της που βρίσκεται 4ο όροφο στο Μαρούσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 27χρονη φέρεται να τσακώθηκε με τον σύζυγό της λίγο πριν βρεθεί στο κενό.

Μάλιστα, η γειτόνισσα που μένει στην ίδια πολυκατοικία με την 27χρονη, στο από κάτω διαμέρισμα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Άκουσα βήματα, πρέπει να έτρεχαν από το πάνω διαμέρισμα και μετά άκουσα φωνές».

«Λίγα δευτερόλεπτα μετά η κοπέλα που μένει από πάνω είχε πέσει στο μπαλκόνι μου» φέρεται να είπε η 65χρονη για το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι, πληροφορίες αναφέρουν πως η 27χρονη προσπάθησε να κατέβει στο μπαλκόνι του 3ου ορόφου γεγονός που το κατάφερε την πρώτη φορά. Εκεί αφού συνομίλησε με τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου διαμερίσματος στη συνέχεια ανέβηκε τα σκαλιά και πήγε στο διαμέρισμά της.

Εκεί φέρεται να υπήρξε νέα ένταση με τον 29χρονο Ρώσο σύζυγό της και αποπειράθηκε να κατέβει και πάλι στο μπαλκόνι του ακριβώς από κάτω σπιτιού. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της πρέπει να γλίστρησε και ενώ ήταν κρεμασμένη στα κάγκελα έπεσε στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι έπειτα από εντολή του εισαγγελέα συνέλαβαν το 29χρονο για ενδοοικογενειακή βία ενώ ταυτόχρονα η 27χρονη διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η Ιωάννα Τούνη απαντά για τη σύλληψή της με δάκρυα στα μάτια: «Διασύρθηκα για 9 χρόνια και οδηγήθηκα στο τμήμα επειδή μίλησα»
Με ένα επτάλεπτο βίντεο στο Instagram, περιέγραψε τη νέα περιπέτεια που βίωσε λίγα 24ωρα μετά την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων για το revenge porn βίντεό της
Ιωάννα τούνη
Δίκη για τα Τέμπη: Στις 27 Απριλίου η επόμενη συνεδρίαση – Καταγγελίες για αλλοίωση στοιχείων και φόβοι για καθυστερήσεις
Το Ελληνικό Δημόσιο στέκεται απέναντι στους 36 κατηγορούμενους - Υπό δρακόντεια μέτρα και αναφορές για νέα αποκαλυπτικά στοιχεία συνεχίστηκε η διαδικασία
Δίκη για Τέμπη
Πλακιάς για τα βίντεο στα Τέμπη: «Αφού πάει κουβά το αφήγημα του φορτίου, λένε πόσο κρίσιμα είναι για το μπάζωμα»
«Δεν βρήκαν φορτίο ούτε εύφλεκτο υλικό, βρήκαν υλικό που συσχετίζεται με την διαμόρφωση του χώρου τις πρώτες ώρες μετά την σύγκρουση» λέει ο Νίκος Πλακιάς
Νίκος Πλακιάς 19
