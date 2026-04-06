Μαρούσι: Ο τσακωμός, η αναρρίχηση και η πτώση της 27χρονης στο κενό

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στο κενό από πολυκατοικία μια 27χρονη γυναίκα στο Μαρούσι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, προσπαθούν να εξακριβώσουν οι άνδρες της ΕΛΑΣ που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Το περιστατικό συνέβη στις 8 παρά 20 χθες το βράδυ (05.04.2026) στην οδό Αγράφων στο Μαρούσι, ενώ οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην πολυκατοικία ακόμα προσπαθούν να κολλήσουν όλα τα κομμάτια του παζλ της περίεργης υπόθεσης.

Αν και αρχικά οι διαρροές έλεγαν ότι η γυναίκα έπεσε δύο φορές από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της που βρίσκεται 4ο όροφο οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό έγινε μία φορά και κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί η 27χρονη φέρεται να τσακώθηκε με τον σύζυγό της και στη συνέχεια βγήκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της.

Προσπάθησε να κατέβει στο μπαλκόνι του 3ου ορόφου γεγονός που το κατάφερε την πρώτη φορά. Εκεί αφού συνομίλησε με τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου διαμερίσματος στη συνέχεια ανέβηκε τα σκαλιά και πήγε στο διαμέρισμά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκεί φέρεται να υπήρξε νέα ένταση με τον 29χρονο Ρώσο σύζυγό της και αποπειράθηκε να κατέβει και πάλι στο μπαλκόνι του ακριβώς από κάτω σπιτιού. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της πρέπει να γλίστρησε και ενώ ήταν κρεμασμένη στα κάγκελα έπεσε στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας.

Στο σημείο αμέσως έσπευσαν αστυνομικοί όπου μετά από εντολή του εισαγγελέα συνέλαβαν το 29χρονο για ενδοοικογενειακή βία ενώ ταυτόχρονα η 27χρονη διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.