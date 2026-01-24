Ελλάδα

Μαχαίρια, ναρκωτικά και κινητά αποκάλυψε έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Μαλανδρίνου

Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες και οργάνωσαν την επιχείρηση στις φυλακές, που οδήγησε σε αποκαλύψεις και συλλήψεις
Η επιχείρηση στις φυλακές Μαλανδρίνου έγινε το πρωί του Σαββάτου (24/1/26) από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έγινε έρευνα σε συνολικά 12 κελιά των φυλακών Μαλανδρίνου ενώ συνελήφθησαν 17 έγκλειστοι.

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 7 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μεικτού βάρους 1,3 γραμμαρίων, συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 34,5 γραμμαρίων, 50 ναρκωτικά χάπια, 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, αυτοσχέδιο ξυράφι, 3 αυτοσχέδια σουβλιά, αυτοσχέδιο κατσαβίδι, μεταλλικός σωλήνας, 4 μεταλλικές σπάτουλες, ηλεκτρολογικό κατσαβίδι, 2 ψαλίδια.

Βρέθηκαν επίσης, 2 φορητά WiFi Router, 8 κινητά τηλέφωνα, 1 θρυμματισμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας, Tablet, 4 φορτιστές κινητών τηλεφώνων και Hands Free.

ΦΩΤΟ ΕΛ.ΑΣ.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι 13 από τους συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε για τους υπόλοιπους, θα υποβληθεί αρμοδίως.

