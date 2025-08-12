Μάχη με 106 πυρκαγιές σε όλη Ελλάδα – Έρευνες για εμπρησμούς και βοήθεια με αεροσκάφη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα μας καθώς το μεσημέρι της Τρίτης (12/8/25) η Πυροσβεστική βρέθηκε να παλεύει με τις φλόγες σε 106 πυρκαγιές εκ των οποίων οι 63 εκδηλώθηκαν σήμερα!

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Βασίλειο Βαθρακογιάννη, στις 5.00 το απόγευμα, ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν σε πυρκαγιές κυρίως σε Κεφαλονιά, Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο και Αιτωλικό.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πευκόφυτο, στον Άγιο Στέφανο Αττικής έχει ελεγχθεί ενώ σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά.

Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο, Μεσσηνία και Αιτωλικό.

Ενδείξεις εμπρησμών – Οι περιοχές που μπαίνουν στο «μικροσκόπιο»

Με εντολή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, λόγω του μεγάλου αριθμού ενάρξεων πυρκαγιών κυρίως σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν πάει κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), όπου σε συνεργασία με τις Αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων των ανωτέρω περιοχών, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. και για αύριο Τετάρτη (13/8/25) προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν και σήμερα (12/8/25), σε συνδυασμό με την ακραία μείωση της υγρασίας στη φυτοκάλυψη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, έχουν δημιουργήσει το εκρηκτικό μίγμα που σε κάθε περίπτωση ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών.

Βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

Όσες πυρκαγιές εκδηλώνονται αυτές τις ημέρες λαμβάνουν πολύ γρήγορα διαστάσεις και γίνονται επικίνδυνες τονίζεται από την Πυροσβεστική.

«Γι’ αυτό το λόγο, η χώρα μας ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να μας παρέχει 4 αεροσκάφη» είπε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

«Για ακόμη μία φορά απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή θερμών εργασιών» τόνισε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι Υπηρεσίες της Επικράτειας έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.