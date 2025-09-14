Μεγάλη επιχείρηση σε Ζεφύρι και Άνω Λιόσια: Βρέθηκαν καραμπίνες, ματσέτα και κάμερες παρακολούθησης – 8 συλλήψεις

Φύλλο και φτερό έκαναν το πρωί της Παρασκευής (12.09.2025) αστυνομικοί σπίτια σε Ζεφύρι και Άνω Λιόσια, κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης ώστε να περιοριστούν οι παράνομες δραστηριότητες στις συγκεκριμένες περιοχές. Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα ενώ κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια, φάρμακα, ηχεία και κάμερες ασφαλείας.

Στην επιχείρηση που έγινε σε Άνω Λιόσια και Ζεφύρι, συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και της ΟΠΚΕ. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του νόμου περί όπλων, προσωπικών δεδομένων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σε έρευνα που έγινε σε 8 σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, 43 φυσίγγια, μαχαίρι τύπου «ματσέτα», 29 φαρμακευτικά δισκία, 10 ηχεία υψηλής ισχύος, ενισχυτής, 29 κάμερες παρακολούθησης, καταγραφικά μηχανήματα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 7.695 ευρώ.

Από την έρευνα αποδείχθηκε πως σε βάρος του ενός κατηγορούμενου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κλοπές ενώ ακόμα αναζητούνταν στα όρια του αυτοφώρου για ληστεία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.