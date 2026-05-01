Μεγάλη καραμπόλα στον Κηφισό προς Πειραιά στο ύψος του Ρέντη

Τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν πολλά αυτοκίνητα σημειώθηκε στον Κηφισό λίγα λεπτά πριν τη 1 π.μ. του Σαββάτου (02.05.2026).

Το τροχαίο στον Κηφισό έγινε στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Ρέντη στη διασταύρωση με την οδό Αγίας Άννης.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν τραυματισμούς.

Ωστόσο, όπως αναμένεται υπάρχουν αρκετές υλικές ζημιές.

Οι συνθήκες και τα αίτια της καραμπόλας παραμένουν, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστα.

Η κίνηση στο σημείο διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία.

