Θεσσαλονίκη: Λήξη συναγερμού για τον νεαρό που είχε ταμπουρωθεί σπίτι του και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, έληξε ο συναγερμός για τον 20χρονο στη Θεσσαλονίκη, που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, ενώ λίγο νωρίτερα, από το μπαλκόνι πετούσε πράγματα.

Οι άνδρες της ΟΠΚΕ μπήκαν στην πολυκατοικία του 20χρονου που είχε ταμπουρωθεί και κατάφεραν με τη συνδρομή διαπραγματευτή να τον βγάλουν από το κτίριο βάζοντας τέλος στην αγωνία.

Υπενθυμίζεται ότι μεγάλη κινητοποίηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29.04.2026) στην οδό Κασσάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 20χρονος φοιτητής πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι τρίτου ορόφου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Ο νεαρός φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής φόρτισης και είχε ζητήσει τη βοήθεια ψυχολόγου, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτής.

Πέντε περίπου ώρες κράτησε το περιστατικό όταν ομάδα ΟΠΚΕ μπήκε μέσα στο κτίριο και όπως αναφέρουν πληροφορίες, με την συνδρομή κλειδαρά, απομάκρυνε τον νεαρό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν ειδοποιηθεί και οι γονείς του φοιτητή, προκειμένου να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη από την Εύβοια που μένουν.

Σύμφωνα με το rthess.gr, λίγο πριν την εξέλιξη αυτή, ο φοιτητής είχε ζητήσει από φίλους του να προσευχηθούν μαζί του, απαγγέλλοντας το «Πάτερ ημών».

Η οδός είχε αποκλειστεί για πολλές ώρες μέχρι να λήξει το περιστατικό.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού και, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες και διαπραγματεύσεις, η κατάσταση εκτονώθηκε χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, με τον φοιτητή να απομακρύνεται από την πολυκατοικία και να μεταφέρεται στο ΑΤ Λευκού Πύργου.