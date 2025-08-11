Ελλάδα

Μεσαρά: Νεκρός 80χρονος άνδρας από διερχόμενο όχημα σε περιοχή κοντά στις Μοίρες

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ(Βασίλης Παπαδόπουλοs / Eurokinissi)

Τραγικό θάνατο από διερχόμενο όχημα, σε περιοχή κοντά στις Μοίρες, στα Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης, βρήκε ηλικιωμένος άνδρας.

Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα (11/08/2025), ο 80χρονος άνδρας, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να διασχίσει κάθετα τον δρόμο Μοίρες – Άγιοι Δέκα.

Το ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου όμως διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Ο οδηγός του οχήματος προσπάθησε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο, ενώ άμεσα ενημέρωσε τις Αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo