Μεσαρά: Νεκρός 80χρονος άνδρας από διερχόμενο όχημα σε περιοχή κοντά στις Μοίρες

Τραγικό θάνατο από διερχόμενο όχημα, σε περιοχή κοντά στις Μοίρες, στα Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης, βρήκε ηλικιωμένος άνδρας.

Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα (11/08/2025), ο 80χρονος άνδρας, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να διασχίσει κάθετα τον δρόμο Μοίρες – Άγιοι Δέκα.

Το ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου όμως διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Ο οδηγός του οχήματος προσπάθησε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο, ενώ άμεσα ενημέρωσε τις Αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.