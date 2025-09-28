Μεσαρά: Παραδόθηκαν πατέρας και γιος για το μαχαίρωμα στα δύο αδέρφια

Πατέρας και γιος φαίνεται να βρίσκονται πίσω από το μαχαίρωμα των δύο αδερφών στη Μεσαρά Ηρακλείου, που σόκαρε την Κρήτη.

Τα δύο αδέρφια, είχαν βρεθεί αιμόφυρτα σε χωράφι την περασμένη Πέμπτη 25.09.2025, με το ανθρωποκυνηγητό που είχαν εξαπολύσει οι αρχές στην Κρήτη να τελειώνει, όταν πατέρας και γιος παραδόθηκαν στην αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο αστυνομικό τμήμα εμφανίστηκαν χθες Σάββατο, 27.09.2025, οι δύο άνδρες που αναζητούνταν για την επίθεση στα αδέρφια σε χωριό της Μεσαράς, που αφορμή φαίνεται να ήταν κτηματικές διαφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, πρόκειται για έναν 55χρονο πατέρα και τον 21χρονο γιος που όταν έληξε το αυτόφωρο, παρουσιάστηκαν στις αρχές.

Όπως επεσήμαναν και οι δύο, τα δύο αδέρφια τους επιτέθηκαν αρχικά και εκείνοι απλά απάντησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, τόσο ο πατέρας όσο και ο γιος στην προανακριτική τους απολογία ευχήθηκαν να πάνε όλα καλά με την υγεία των δύο τραυματιών και ισχυρίζονται ότι εκείνοι ήταν που δέχτηκαν την επίθεση στον δικό τους χώρο, και ότι τα δύο αδέλφια κρατούσαν, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς τους, μαγκούρες και μαχαίρι με αποτέλεσμα η συμπλοκή να είναι αναπόφευκτη.

Στο νοσοκομείο παραμένουν τα δύο αδέρφια

Υπενθυμίζεται πως όλα συνέβησαν όταν τα δύο αδέρφια (32 και 29 χρόνων) βρέθηκαν αιμόφυρτοι σε χωράφι στην Μεσαρά. Όπως οι ίδιοι κατήγγειλαν ο πατέρας και ο γιος τους επιτέθηκαν με κατσούνα και αιχμηρό αντικείμενο.

Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ όπου και εξακολουθούν να νοσηλεύονται καθώς φέρουν σοβαρά τραύματα.