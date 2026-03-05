Ελλάδα

Μέση Ανατολή: Επέστρεψαν οι πρώτοι 162 Έλληνες

93 από αυτούς επέστρεψαν στην Ελλάδα με ειδική πτήση της Aegean από το Ομάν ενώ 42 Έλληνες πέρασαν οδικώς από τη Βηθλεέμ στην Αίγυπτο - Στη Θεσσαλονίκη και η ομάδα νέων του Άρη που βρίσκονταν στα ΗΑΕ
Επαναπατρισμός νεαρών παικτών του Άρη από τη Μέση Ανατολή
Επαναπατρισμός νεαρών παικτών του Άρη από τη Μέση Ανατολή (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKONISSI)

Με ασφάλεια ολοκληρώθηκαν οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες ημέρες, με το υπουργείο Εξωτερικών να βγάζει σχετική ανακοίνωση τονίζοντας πως οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν ώστε όλοι οι Έλληνες να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα.

Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού έγιναν στις 3 και στις 4 Μαρτίου. Μέχρι στιγμής έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα οι πρώτοι 162 Έλληνες που βρίσκονταν σε Ισραήλ, ΗΑΕ και Ομάν, εν μέσω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή.

Οι 93 Έλληνες πολίτες (με μέλη των οικογενειών τους) επέστρεψαν με ειδική πτήση της Aegean από το Ομάν, με οδηγίες των πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και Άμπου Ντάμπι.

42 Έλληνες από τη Βηθλεέμ πέρασαν οδικώς στην Αίγυπτο ενώ τα 27 μέλη της ομάδας νέων του Άρη, πήραν πτήση από τα ΗΑΕ προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί έφτασαν οδικώς στη Θεσσαλονίκη.

Το ΥΠΕΞ υπενθυμίζει και όλα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης αλλά και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή που βρίσκονται εδώ.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών και υπό τις συντονισμένες προσπάθειες τις Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, ολοκληρώθηκαν, στις 03.03.2026 και 04.03.2026, οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα επαναπατρίσθηκαν:

  • 93 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και Άμπου Ντάμπι.
  • 42 Έλληνες πολίτες από τη Βηθλεέμ οδικώς προς την Αίγυπτο, συνοδεία του Γενικού Προξένου Ιεροσολύμων.
  • 27 μέλη της ομάδας νέων του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα ΗΑΕ προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή».

Ελλάδα
