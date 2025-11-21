Μεταμόρφωση: Συναγερμός για ύποπτο κόκκινο βανάκι κοντά σε Γυμνάσιο της περιοχής

Την προσοχή των γονέων μαθητών στην περιοχή της Μεταμόρφωσης εφιστά επίσημο έγγραφο του 2ου Γυμνασίου της περιοχής. Στο email που εστάλη στους γονείς αναφέρεται ότι μετά από ενημέρωση μητέρας μαθητή, σε γειτονικούς δρόμους κυκλοφορεί ύποπτο βανάκι χρώματος κόκκινου.

Όπως αναφέρει πάντα η επίσημη ενημέρωση από το 2ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης: «Μας αναφέρθηκε ότι παρόμοιο βανάκι έχει κυνηγήσει στο παρελθόν παιδί προτρέποντάς το να μπει μέσα. Το σχολείο μας ενημέρωσε τους μαθητές/τριες μας για να προσέχουν και επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Μεταμόρφωσης καθώς και με το 100. Τις ώρες που θα σχολάσουν τα παιδιά δηλαδή στις 13:25 καθώς και στις 14:10, περιπολικό θα κυκλοφορεί πέριξ του σχολείου για την προστασία των μαθητών/τριών. Σε περίπτωση που δείτε κάποιο όχημα με ύποπτη δραστηριότητα, παρακαλώ να καλέσετε το 100».

Ανήσυχοι οι γονείς επικοινώνησαν με το newsit.gr προκειμένου να δημοσιοποιηθεί η πολύ ανησυχητική αυτή κατάσταση.