Μετρό Ευαγγελισμός: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα- Έβγαιναν καπνοί από κυλιόμενη σκάλα και ο σταθμός είχε τεθεί εκτός λειτουργίας

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο σταθμό Μετρό Ευαγγελισμός που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας προσωρινά το πρωί της Τετάρτης (24.9.2025), σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, ο λόγος που ο σταθμός του Μετρό Ευαγγελισμός τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας, καθώς παρουσιάστηκε μια τεχνική βλάβη σε κυλιόμενη σκάλα, η οποία ως αποτέλεσμα είχε να βγουν καπνοί. Λίγο πριν τις 10.30 το πρωί το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.

Οι συρμοί λόγω του προβλήματος διέρχονταν από τον σταθμό χωρίς στάση.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά, ενώ υπάλληλοι ενημέρωσαν τους επιβάτες ότι ο σταθμός είναι κλειστός.