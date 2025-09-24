Ελλάδα

Μετρό Ευαγγελισμός: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα- Έβγαιναν καπνοί από κυλιόμενη σκάλα και ο σταθμός είχε τεθεί εκτός λειτουργίας

Οι συρμοί λόγω του προβλήματος διέρχονταν από τον σταθμό χωρίς στάση
Ανανεώθηκε πριν 42 λεπτά
Πυροσβεστικά στο Μετρό Ευαγγελισμό
Πυροσβεστικά στο Μετρό Ευαγγελισμό

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο σταθμό Μετρό Ευαγγελισμός που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας προσωρινά το πρωί της Τετάρτης (24.9.2025), σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, ο λόγος που ο σταθμός του Μετρό Ευαγγελισμός τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας, καθώς παρουσιάστηκε μια τεχνική βλάβη σε κυλιόμενη σκάλα, η οποία ως αποτέλεσμα είχε να βγουν καπνοί. Λίγο πριν τις 10.30 το πρωί το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.

Οι συρμοί λόγω του προβλήματος διέρχονταν από τον σταθμό χωρίς στάση.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά, ενώ υπάλληλοι ενημέρωσαν τους επιβάτες ότι ο σταθμός είναι κλειστός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στην ανακρίτρια θα οδηγηθεί ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα στη Θεσσαλονίκη - Στις 12:00 η κηδεία της 59χρονης
Αρχικά, ήταν προγραμματισμένο ο 50χρονος δράστης της δολοφονίας να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας στις 11:00 το πρωί αλλά τελικά αυτό θα γίνει στις 13:00. Στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 59χρονης
Ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη
Αμπελόκηποι: Οικονομική στήριξη για τους κατοίκους της πολυκατοικίας που υπέστη ζημιές από έκρηξη βόμβας
Το χρηματικό βοήθημα για μίσθωση κατοικίας χορηγείται εφάπαξ και το ύψος του ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό ή των έξι χιλιάδων ευρώ για δύο άτομα
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμε (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ 1
Newsit logo
Newsit logo