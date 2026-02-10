Μετρό: Φτάνει στον Ευαγγελισμό ο μετροπόντικας – Έτοιμο το 65% της σήραγγας για τη Γραμμή 4

Λίγα 24ωρα απομένουν για την έλευση του μετροπόντικα «Αθηνά» στο φρέαρ Ευαγγελισμού όπως επισημαίνει η εταιρεία ΑΒΑΞ. Μια ανάσα απομένει πριν φτάσει στον προορισμό του ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζει τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.

Η «Αθηνά» που ξεκίνησε από την Κατεχάκη, έχει κατασκευάσει ήδη σήραγγα 5,1 χιλιομέτρων για τη Γραμμή 4 του Μετρό και η κεφαλή της αναμένεται τις επόμενες μέρες να αποκαλυφθεί στο φρέαρ του Ευαγγελισμού, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι ο τελευταίας γενιάς μετροπόντικας της ΑΒΑΞ δεν μένει μόνο στη διάνοιξη της σήραγγας. Παράλληλα κατασκευάζει τη σήραγγα, αφού σε κάθε ενάμιση μέτρο διάνοιξης, τοποθετεί αντίστοιχο τσιμεντένιο δακτύλιο, αφήνοντας πίσω του έτοιμη σήραγγα, όπως αποτυπώνεται στο αποκαλυπτικό βίντεο.

Μέχρι σήμερα και δουλεύοντας σε βάρδιες όλο το 24ωρο, η «Αθηνά» και το προσωπικό της ΑΒΑΞ έχει τοποθετήσει 3.393 τέτοια «δαχτυλίδια» σκυροδέματος, διαγράφοντας τη διαδρομή Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή. Υπολογίζεται δε, ότι το χώμα που έχει απομακρυνθεί, υπερβαίνει τις 400.000 κυβικά μέτρα.

Έτοιμο το 65% της σήραγγας της Γραμμής 4

Ο δεύτερος, ο δίδυμος μετροπόντικας της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, η «Νίκη» ακολουθεί αντίθετη πορεία 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το άλσος Βεΐκου και αφού πέρασε από το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος» σήμερα βρίσκεται λίγο μετά τον σταθμό στην «πλατεία Κυψέλης», έχοντας ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, καλύπτοντας δηλαδή το 42% της διαδρομής της. Ακολουθώντας τη διαδρομή της η «Νίκη» θα περάσει κάτω από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την Ακαδημίας και το Κολωνάκι, τερματίζοντας κι εκείνη στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου θα ακολουθήσει η κατασκευή των σταθμών.

Τα επόμενα 24ωρα το “breakthrough”

Ο μήκους 100 μέτρων μετροπόντικας, σημείο αναφοράς όχι μόνο για την κατασκευή της σήραγγας αλλά συνολικά για την τεχνογνωσία στη χώρα, μετά το τέλος της αποστολής του θα αποσυναρμολογηθεί, θα βγει στην επιφάνεια της γης και εν συνεχεία θα αποθηκευτεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να είναι έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι σε επόμενο έργο.