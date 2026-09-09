Θεσσαλονίκη: Ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση – 4 τραυματίες

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν ένα ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση με συνέπεια να τραυματιστούν τέσσερα άτομα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω στη στάση είναι συγκεχυμένες.

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Στο περιστατικό φαίνεται ότι ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία. Ένα λεωφορείο που προπορεύονταν και το οποίο χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στη στάση όπου υπήρχε κόσμος.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, διακομίστηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όλες γυναίκες.

Σοβαρά τραυματισμένες είναι μια 21χρονη και μια 62χρονη. Ελαφρά τραυματισμένες είναι η 17χρονη και μια 50χρονη. Σε όλες παρέχεται η απαραίτητη ιατρό νοσηλευτική φροντίδα και υποβάλλονται σε εξετάσεις.

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Μια 60χρονη έχει υποστεί κρανιοεγκαφαλικές κακώσεις, ενώ μια 32χρονη έχει τραυματιστεί στη λεκάνη και στα κάτω άκρα. Οι άλλοι δυο τραυματίες είναι πιο ελαφρά.

Η πυροσβεστική μάλιστα βοήθησε μία γυναίκα, το πόδι της οποίας είχε εγκλωβιστεί κάτω από το λεωφορείο.

Το ατύχημα έγινε γύρω στη μία το μεσημέρι στη στάση ΚΑΝ-ΚΑΝ στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στη Νεάπολη. Εκείνη την ώρα στη στάση ήταν αρκετός κόσμος που περίμενε να επιβιβαστεί σε λεωφορεία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν το ΕΚΑΒ με δύο ασθενοφόρα, δύο μηχανές και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα.

Το λεωφορείο που έχει πέσει στη στάση

Ένας άνδρας που καθόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του περιγράφει τις σοκαριστικές στιγμές. «Ήμουν στο μπαλκόνι και άκουσα το μπαμ. Το λεωφορείο 57 κατέβαινε, άνοιξε τις πόρτες να κατέβουν οι επιβάτες και από πίσω ήταν ένα άλλο που δεν πρέπει να έπιασαν τα φρένα του. Δυο ή τρεις γυναίκες κάθονταν στη στάση και οι άλλες πρέπει να χτυπήθηκαν από το άλλο λεωφορείο. Τη μία την πήρε από κάτω το λεωφορείο και δεν γνωρίζω πόσο σοβαρά είναι. Ειδοποίησα ασθενοφόρα, ήρθαν και απεγκλωβίστηκε και η γυναίκα που της είχε πιάσει το λεωφορείο τα πόδια. Επικρατούσαν σκηνές αλλοφροσύνης και ένας έπιανε το κεφάλι του. Είδα να μπαίνουν 4 σε ασθενοφόρα».

Μια κάτοικος της περιοχής που έφτασε στο σημείο που έγινε το ατύχημα είπε. «Το ένα λεωφορείο ήταν σαν να πήγαινε να προσπεράσει το άλλο. Η μία γυναίκα είχε τις αισθήσεις της, αλλά ήταν σοκαρισμένη. Έχει χτυπήσει το πόδι της. Ασθενοφόρα και πυροσβεστική ήρθαν πολύ γρήγορα».

Όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».