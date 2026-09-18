Νέα Ιωνία: Εξαρθρώθηκε συμμορία που χρησιμοποιούσε AI για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών – Λεία άνω του 1 εκατ. ευρώ

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας προσχήματα αλλά και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την κλωνοποίηση φωνών συγγενικών προσώπων των θυμάτων.

Η επιχείρηση διαδραματίστηκε στη Νέα Ιωνία και συνελήφθησαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 23 και 25 ετών, τη στιγμή που φέρονται να είχαν μόλις κλέψει από σπίτι τιμαλφή αξίας περίπου 30.000 ευρώ, έχοντας χρησιμοποιήσει το AI ως σύμμαχό τους.

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Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν αναλάβει τον ρόλο των «εισπρακτόρων» της ομάδας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση, απάτη και διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, εκ των οποίων τα τρία έχουν ταυτοποιηθεί.

Η δομή της οργάνωσης και οι «τηλεφωνητές»

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την αξιοποίηση πληροφοριών προέκυψε ότι η εγκληματική ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου 2026 και είχε συγκεκριμένη δομή.

Στην οργάνωση υπήρχαν μέλη με διευθυντικούς ρόλους, καθώς και «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες».

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Οι «τηλεφωνητές» αναλάμβαναν να εντοπίζουν υποψήφια θύματα μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών και να τα πείθουν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, με στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Παράλληλα, φέρονται να ήταν υπεύθυνοι για τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Η χρήση AI για την κλωνοποίηση φωνών

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δράσης της οργάνωσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν η αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού ή οικείου προσώπου του υποψήφιου θύματος.

Αρχικά, τα μέλη της οργάνωσης επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα θύματα και τα έπειθαν να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες, κυρίως με το πρόσχημα εργασιών που αφορούσαν την εγκατάσταση οπτικής ίνας.

Σε περίπτωση που το θύμα εξέφραζε αμφιβολίες, οι δράστες το καλούσαν να επικοινωνήσει με κάποιο συγγενικό ή άλλο οικείο πρόσωπο, προκειμένου αυτό δήθεν να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της διαδικασίας και να το καθησυχάσει.

Στη συνέχεια, ζητούσαν από το θύμα τον αριθμό τηλεφώνου του συγκεκριμένου προσώπου και επικοινωνούσαν μαζί του, προσποιούμενοι, ανάλογα με την περίπτωση, ότι εκπροσωπούν εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνομιλίας αποκτούσαν δείγμα της φωνής του προσώπου και, με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, προχωρούσαν στην κλωνοποίησή της.

Μετά επικοινωνούσαν εκ νέου με το αρχικό θύμα και αναπαρήγαγαν μέσω της τεχνολογίας τη φωνή του συγγενικού ή οικείου προσώπου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν την εντύπωση ότι ο συγγενής βρισκόταν πράγματι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και επιβεβαίωνε τις οδηγίες που είχαν προηγουμένως δώσει οι δράστες.

5 ακόμη περιστατικά και κλοπή οχήματος

Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί η εμπλοκή των μελών της οργάνωσης σε ακόμη 5 περιπτώσεις με παρόμοια μεθοδολογία.

Παράλληλα, εξιχνιάστηκε κλοπή οχήματος που πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακό όχημα». Από τις έρευνες κατασχέθηκαν ένα όχημα δημόσιας χρήσης και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της παράνομης δραστηριότητας.

Με αφορμή την υπόθεση, η Ελληνική Αστυνομία εφιστά εκ νέου την προσοχή των πολιτών σε τηλεφωνικές κλήσεις κατά τις οποίες άγνωστα άτομα προσποιούνται υπαλλήλους οργανισμών κοινής ωφέλειας, δημόσιων υπηρεσιών, εταιρειών τηλεπικοινωνιών, τραπεζών, λογιστικών γραφείων ή άλλων φορέων.