Μετρό Θεσσαλονίκης: Σήμερα Πέμπτη στις 9:30 τα εγκαίνια της επέκτασης προς Καλαμαριά με την παρουσία Μητσοτάκη – Εικόνες από τους νέους σταθμούς

Το συγκοινωνιακό σύστημα Θεσσαλονίκης κάνει σήμερα (27/8/2026) ένα βήμα μπροστά αφού στις 9:30 το πρωί και με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνουν τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά.

Κάτοικοι της Θεσσαλονίκης θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μετρό από τις 15:00, με τους πέντε νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών.

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Τα δοκιμαστικά δρομολόγια ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο διάστημα και οι συρμοί είναι έτοιμοι να μεταφέρουν το επιβατικό κοινό, το οποίο θα μπορεί να μεταβαίνει από τη Μίκρα ως τον Νέο Σιδηροδρομικό σταθμό μέσα σε 25 λεπτά.

Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού» και «25ης Μαρτίου», θα ξεκινήσει από τα τρία λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά.

Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα πραγματοποιείται σε περίπου 24 έως 26 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των συρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας τον χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά.

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ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Πίσω στο πλήρες ωράριο

Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από σήμερα ως εξής:

Δευτέρα – Πέμπτη: 05:15 – 00:30

Παρασκευή και Σάββατο: 05:15 – 02:00

Κυριακή: 05:15 – 00:30

Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών από τους τερματικούς σταθμούς της Γραμμής, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα». Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή 4/9, το Σάββατο 5/9 καθώς και την Παρασκευή 11/9 και το Σάββατο 12/9, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι 24ωρη.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Με την απόδοση σε επιβατική λειτουργία του κλάδου προς Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, ενισχύει περαιτέρω το δίκτυο αστικών μετακινήσεων της πόλης, προσφέροντας στο επιβατικό κοινό περισσότερες επιλογές για γρήγορες, ασφαλείς και αξιόπιστες μετακινήσεις σε μητροπολιτικό επίπεδο.