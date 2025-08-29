Μη κρατικά πανεπιστήμια: Έως 27.000 ευρώ τα δίδακτρα ανά χρόνο – Σύγκριση τιμών με σπουδές σε άλλες πόλεις της Ελλάδας

Από 5.000 έως 27.000 ευρώ τον χρόνο, θα κληθούν να πληρώσουν όσοι επιλέξουν να φοιτήσουν στα μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια για την ίδρυσή τους στη χώρα μας. Γονείς και ενήλικοι φοιτητές δηλαδή, θα πρέπει να πληρώσουν έως 15.000 ευρώ μέχρι το πτυχίο τους, στην περίπτωση που οι τιμές παραμείνουν ίδιες ή δεν χρειαστεί κάποιος να φοιτήσει παραπάνω εξάμηνα.

Τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που κατάφεραν να πάρουν άδεια είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που θα έχει με αυτόνομες εγκαταστάσεις, το University of York σε συνεργασία με το City College Θεσσαλονίκης, το Κeele University σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το Open University σε συνεργασία με το Anatolia College Θεσσαλονίκης.

Στην «αναμονή» παραμένουν άλλα 8 τα οποία δεν κατάφεραν να πάρουν άδεια είτε λόγω βελτιώσεων που έπρεπε να γίνουν στους φακέλους τους, είτε επειδή δεν πληρούσαν τα ακαδημαϊκά κριτήρια είτε τις προδιαγραφές υποδομών, είτε λόγω άλλων νομικών ζητημάτων στις συμφωνίες συνεργασίας με κολέγια.

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που θα πρέπει να περιμένουν είναι:

-East London

-Queen Margaret

-Derby

-West London

-Essex

-London Metropolitan

-Greater Manchester

-Paris 13 – Sorbonne Paris Nord

Οι εγγραφείς έχουν ξεκινήσει ήδη και αναμένονται 1500 Έλληνες να είναι οι πρωτοετείς.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, οι σχολές που τραβούν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι:

-2 Ιατρικές Σχολές

-2 Νομικές

-4 Τμήματα Ψυχολογίας

-3 Τμήματα Πληροφορικής

-2 Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τα κόστη και σύγκριση τιμών με σπουδές σε άλλες πόλεις

Αναφορικά με τα κόστη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν αν συμφέρει οικονομικά και ψυχολογικά είτε να φοιτήσουν σε μη κρατικό πανεπιστήμιο, είτε σε ΑΕΙ είτε σε κολλέγιο του εξωτερικού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το κόστος για τη φοίτηση σε μη κρατικά πανεπιστήμια ανέρχεται:

-€5.000 / έτος

-€10.000/έτος (νομικές σχολές)

-€27.000/ έτος (ιατρικές σχολές)

Δηλαδή, για ιατρική σχολή, τα δίδακτρα θα κοστίσουν 150.000€ μέχρι το πτυχίο αν όλα πάνε καλά με σημερινές τιμές,

Στην αντίθετη πλευρά, οι σπουδές σε κρατικό ΑΕΙ στην Ελλάδα με διαμονή σε άλλη πόλη και σίτιση φθάνει τα 1.000€ – 2.000€ τον μήνα. Σπουδές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ελλάδας τα δίδακτρα είναι στα 6.600€ έτος. Σπουδές στο εξωτερικό τα δίδακτρα υπολογίζονται στα 1.000€ το έτος (Βέλγιο) έως 90.000€/έτος (ΗΠΑ). Έξοδα διαμονής από 10.000€/έτος (εστία).

Τα ποσά έχουν μεγάλες αυξομειώσεις ανάλογα με το τι θέλει να σπουδάσει κανείς και τι στυλ ζωής έχει κι έτσι από φοιτητή σε φοιτητή οι τιμές μπορεί να εκτοξευθούν.

Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα μια νέα τάση έχει ξεπροβάλει με ιδιωτικές εστίες. Είναι κτίρια με σεκιούριτι και παροχές που είναι μέσα στην τιμή και φιλοδοξούν να ανταγωνιστούν τα διαμερίσματα που νοικιάζουν οι φοιτητές σε απογειωμένες πια τιμές. Στο ίντερνετ πλήθος τα βίντεο που τα προωθούν.

Σε κάθε περίπτωση, ένας φοιτητής τα βάζει κάτω, υπολογίζει και σε ποιο περιβάλλον προτιμά να ζήσει κι έτσι επιλέγει.