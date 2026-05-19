Μήνυση από Μαρία Καρυστιανού και Θανάση Αυγερινό στον Νίκο Καραχάλιο για συκοφαντική δυσφήμιση

Η ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Καραχάλιος, γράφοντας για ίδρυση κόμματος με εντολές από Μόσχα, και η οποία προκάλεσε την αντίδραση Καρυστιανού - Αυγερινού
Μαρία Καρυστιανού / Νίκος Καραχάλιος
Μήνυση κατά του Νίκου Καραχάλιου κατέθεσε σήμερα (19.05.2026) η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός, κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση, μετά την ανάρτηση για την «ίδρυση κόμματος με εντολή από τη Μόσχα».

Η μήνυση κατατέθηκε το πρωί της Τρίτης στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος, με άτομα από το περιβάλλον της Μαρίας Καρυστιανού να αναφέρουν πως ο Νίκος Καραχάλιος είναι «γνωστός για τη συκοφαντική εμμονή» και «μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία».

Στην αναφορά, ο Νίκος Καραχάλιος καλείται να καταθέσει την εντολή της ίδρυσης του κόμματος, που σύμφωνα με τον ίδιο, μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στην Μαρία Καρυστιανού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το αυτόφωρο για τη σύλληψη του Νίκου Καραχάλιου έληξε στις 12:00 το μεσημέρι.

Η ανάρτηση του Καραχάλιου που προκάλεσε την αντίδραση Καρυστιανού – Αυγερινού

Το πρωί της Δευτέρας, ο Νίκος Καραχάλιος έκανε ανάρτηση στα social media, σχολιάζοντας τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, στο Κολωνάκι.

Λόγω της συμμετοχής του ανταποκριτή στη Μόσχα, Θανάση Αυγερινού, στο κόμμα, ο Νίκος Καραχάλιος σχολίασε: «η Καρυστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».

«Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του τρελατηρίου! Για να συγκεντρώσουν 200 υπογραφές (τις οποίες δεν είχαν αφού μέχρι χθες έδιωχναν τους πάντες..) είπαν “όποιος έρθει είναι ευπρόσδεκτος”. Και έτσι πήραν ώθηση τα μικρά μπουμπούκια +βγήκαν από το υπόγειο.. Ένας από αυτούς ο Γιάννης Βογιατζής… Απολαύστε τον τύπο που θα ήταν κωμικός αν δεν ήταν επικίνδυνος – Φιλοχούντας – Θρησκευόμενος φανατικός – Αντισημίτης. Χωράει σαν γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης», πρόσθεσε ο Νίκος Καραχάλιος.

