Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, η δική σου Τεχνόπολη, έχει ανοίξει πια και επίσημα τις πόρτες της. Ήρθε, λοιπόν, σιγά-σιγά η ώρα να επιστρέψει με την αγαπημένη μας καλοκαιρινή συνήθεια, οι συναυλίες!

Από τις 15 Ιουλίου μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου, 50 μαγικές βραδιές κάτω από την πιο χαρακτηριστική σκηνή της πόλης, όπως τις ξέρουμε μα και λίγο αλλιώς, έρχονται για να γεμίσουν με μουσικές, χρώματα και αναμνήσεις το φετινό –αρκετά ιδιαίτερο- συναυλιακό καλοκαίρι μας…

Στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του δήμου Αθηναίων για την υποστήριξη του πολιτισμού και μετά την ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση που είχε το ανοιχτό call διάθεσης της Τεχνόπολης –ανάμεσα σε άλλους εμβληματικούς χώρους της πόλης – για τη διοργάνωση συναυλιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, σας παρουσιάζουμε ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα που τα έχει όλα: τους πιο αγαπημένους μας καλλιτέχνες, καλλιτέχνες – έκπληξη, νέα σχήματα, απρόσμενες συμπράξεις, σύγχρονους ήχους, unplugged sessions, νοσταλγικές βραδιές, από pop μέχρι jazz κι από hip-hop μέχρι λαϊκό…

Παράλληλα, έχοντας ως βασική μέριμνα την προστασία της δημόσιας υγείας, ο χώρος εξελίσσεται, αλλάζει και διαμορφώνεται σύμφωνα με όλες τις επίσημες οδηγίες και τους ισχύοντες κανονισμούς. Αλλά και όσες και όσοι δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στην κεντρική αυλή της Τεχνόπολης, θα έχουν την ευκαιρία, απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και από κάθε γωνιά του πλανήτη, να παρακολουθήσουν τα live – για πρώτη φορά φέτος – μέσω live streaming.

Ένα ιδιαίτερα πολυσυθλλεκτικό πρόγραμμα, από τις 15 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Την έναρξη θα κηρύξει η ξεχωριστή φωνή της Φωτεινής Βελεσιώτου, μια γέφυρα ανάμεσα στο παλιό καλό λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι. Τη συνέχεια αναλαμβάνουν οι Πυξ Λαξ που μας μεταφέρουν σε οικεία μουσικά μονοπάτια μέσα από την 30χρονη –πλέον- πορεία τους, τρεις νέες –μα πολλά υποσχόμενες- ερμηνεύτριες, η Nalyssa Green, η Sugahspank! και η Lou is για ένα αφιέρωμα στον θαυμαστό κόσμο του μεγάλου μουσικού και ποιητή Leonard Cohen, αλλά και οι θρύλοι του low bap, Active Member, συμπληρώνοντας στην Τεχνόπολη τις 1.000 ζωντανές εμφανίσεις.

Το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου, το Γκάζι θα γεμίσει με τους ηλεκτρονικούς ήχους της Λένας Πλάτωνος, ενώ, την επόμενη, τέσσερις αγαπημένοι μας μουσικοί, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ελένη Δήμου, ο Διονύσης Τσακνής θα μας χαρίσουν μια βραδιά με γέλια, αναμνήσεις, θύμησες κι ατάκες μοναδικές που σίγουρα θα θυμόμαστε για καιρό. Ακόμη, στην Τεχνόπολη, θα ακούσουμε τη ρεμπέτικη κιθάρα του Δημήτρη Μυστακίδη, τα μαγικά τραγούδια του Παύλου Παυλίδη σε μια νέα εκδοχή μαζί με τον Φώτη Σιώτα, τις δυνατές ρίμες του ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ. Θα «βουτήξουμε» στα απρόβλεπτα νερά των Χειμερινών Κολυμβητών, θα περιηγηθούμε σε ροκ ηχοχρώματα μαζί με τα Υπόγεια Ρεύματα, τους Ενδελέχεια και τους Magic de Spell, θα τραγουδήσουμε τα πιο όμορφα κομμάτια του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Μελίνας Ασλανίδου, θα ταξιδέψουμε στην κρητική παράδοση του Αντώνη Μαρτσάκη, θα χορέψουμε ξέφρενα στις καρέκλες μας με τη Ρένα Μόρφη ή αλλιώς… τη Σάμπα Τσικίτα.

Την πρώτη συναυλιακή περίοδο για φέτος πριν τις διακοπές θα κλείσουν δύο από τους πιο ταλαντούχους τραγουδοποιούς της γενιάς τους, η Katerine Duska και ο Leon of Athens, μια πρωτότυπη, ευφάνταστη και άκρως καλοκαιρινή καντάδα από τους Ventus Ensemble, αλλά και τους Rock ‘n’ roll children σε ένα απολαυστικό live – αφιέρωμα στο έργο του μεγάλου Ronnie James Dio, του Dio των Black Sabbath, των Rainbow, των Heaven & Hell. Κι όλα αυτά είναι μόνο η αρχή…

Φέτος, θα απολαύσουμε ξανά από κοντά (και όχι μόνο) τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Φέτος, θα ζήσουμε ένα ακόμα γεμάτο μουσικό καλοκαίρι –πού αλλού;- στην Τεχνόπολη, εκεί που όλα μπορούν να συμβούν!

Το πρόγραμμα

Τετάρτη 15.07, Φωτεινή Βελεσιώτου, μαζί της ο Βασίλης Προδρόμου

Πέμπτη 16.07, Πυξ Λαξ – NOSTAΛΓΙΑ TOUR 2020

Παρασκευή 17.07, A Tribute to Leonard Cohen με τις Nalyssa Green, Sugahspank! & Lou is

Σάββατο 18.07, Active Member – 1.000 live

Κυριακή 19.07, Λένα Πλάτωνος μαζί της η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Γιάννης Παλαμίδας και η Αθηνά Ρούτση

Δευτέρα 20.07, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Δήμου, Διονύσης Τσακνής & Λάκης Παπαδόπουλος μαζί τους η Ιωάννα Καβρουλάκη

Τρίτη 21.07, Δημήτρης Μυστακίδης – Τα ρεμπέτικα της κιθάρας 2.0

Τετάρτη 22.07, Παύλος Παυλίδης – dueto 2 live με τον Φώτη Σιώτα

Πέμπτη 23.07, ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ with full band – Acoustic live

Παρασκευή 24.07, 40 χρόνια Χειμερινοί Κολυμβητές

Σάββατο 25.07, Υπόγεια Ρεύματα, Ενδελέχεια & Magic de Spell

Κυριακή 26.07, Μιχάλης Χατζηγιάννης & Μελίνα Ασλανίδου – Εμείς οι δυο σαν ένα

Δευτέρα 27.07, TBA

Τρίτη 28.07, Αντώνης Μαρτσάκης – Κρήτη μητέρα τσ΄αρχοντιάς

Τετάρτη 29.07, Ρένα Μόρφη – Η Σάμπα Τσικίτα στην Τεχνόπολη

Πέμπτη 30.07, Katerine Duska & Leon of Athens Opening act: SneakyBlack

Παρασκευή 31.07, Ventus Ensemble – Sun of a beach

Σάββατο 1.08, TBA

Κυριακή 2.08, Metal Hammer presents Rock ‘n’ Roll Children.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324

www.athens-technopolis.gr

Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

(Σεβόμενοι όλους τους περιορισμούς για την προστασία της δημόσιας υγείας, οι συναυλίες θα είναι αποκλειστικά για καθήμενους. Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί)