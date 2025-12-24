Μπλόκα αγροτών: «Εκεχειρία» για τις γιορτές και μετά πάλι αποκλεισμοί δρόμων – Με χαμηλές ταχύτητες η έξοδος των Χριστουγέννων

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να δηλώνουν ότι παραμένουν στις θέσεις τους και κατά τη διάρκεια των γιορτών. Στο σημείο, τις τελευταίες ημέρες, υπήρξαν συμβολικές δράσεις με ανταλλαγή ευχών και στιγμές επικοινωνίας με διερχόμενους οδηγούς.

Η συντονιστική επιτροπή στο μπλόκο Νικαίας, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε, ευχήθηκε καλές γιορτές στον ελληνικό λαό, επισημαίνοντας ότι οι αγρότες αγωνίζονται για ζητήματα επιβίωσης και παραμονής στην ύπαιθρο.

Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε πως «δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη συνέχιση του αγώνα», τονίζοντας πως το αίτημα αφορά «την επιβίωση και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής». Παράλληλα, κατήγγειλε προσπάθειες υπονόμευσης των κινητοποιήσεων, σημειώνοντας ότι «η πίεση και ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν θα αποδώσουν». Υπογράμμισε ακόμη, ότι οι αγρότες δεν προτίθενται να αποχωρήσουν χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Αναφερόμενος στον διάλογο με την κυβέρνηση, ο κ. Μαρούδας σημείωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση όταν τα αιτήματα χαρακτηρίζονται «μαξιμαλιστικά», ενώ – όπως ανέφερε – διατίθενται σημαντικά κονδύλια σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος της συντονιστικής επιτροπής, σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο, λέγοντας ότι τέτοιες πολιτικές «οδηγούν στην ερήμωση της υπαίθρου», προσθέτοντας πως οι αγρότες ζητούν «άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους».

Ο Κώστας Χατζής, επίσης μέλος της επιτροπής, κάλεσε σε συνέχιση και ενίσχυση των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική «οδηγεί τους μικρούς παραγωγούς στο ξεκλήρισμα» και δυσκολεύει συνολικά τα λαϊκά στρώματα.

Τη υποστήριξη των αλιέων μετέφερε ο Παναγιώτης Περάκης, πρόεδρος των αλιέων της Μαγνησίας, δηλώνοντας ότι «η διεκδίκηση αφορά λύσεις για όλους» και απορρίπτοντας τη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού.

Τέλος, ο κτηνοτρόφος Χρήστος Παππάς από τον Αμπελώνα Λάρισας, αναφέρθηκε στην κατάσταση των κτηνοτρόφων που έχασαν τα κοπάδια τους λόγω ζωονόσων, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις. Όπως δήλωσε, βασικό αίτημα είναι η λήψη μέτρων, η πρόσβαση σε εμβόλια και η δυνατότητα επανεκκίνησης της παραγωγής.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και μετά τις γιορτές, με τη μορφή και την ένταση των επόμενων δράσεων να καθορίζονται από τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων τους.

Η κίνηση στις εθνικές οδούς

Με χαμηλές ταχύτητες περνούσαν έως το βράδυ της Τετάρτης (24.12.2025), παραμονής των Χριστουγέννων από τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε διάφορα σημεία της χώρας. Η Τροχαία, που την Τρίτη (23.12.2025) είχε καθοδηγήσει τους οδηγούς από παρακαμπτηρίους, επέτρεψε τη διέλευσή τους από τις εθνικές οδούς, έδωσε την άδεια να ανοίξουν κάποιες λωρίδες με αποτέλεσμα να αποσυμφορηθεί η κατάσταση.

Στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, οι αγρότες έχουν δώσει στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ήδη από το βράδυ της Τρίτης. Επίσης, κανονικά γίνεται η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος των Μαλγάρων, καθώς ο δρόμος με απόφαση των αγροτών θα παραμείνει ανοιχτός έως την Παρασκευή.

Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα είναι η Ιόνια Οδός στο ύψος του Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας, όπου μέχρι και τις προηγούμενες ώρες υπήρχαν μπλόκο αγροτών. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ αστυνομικών και αγροτών.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, έχουν δοθεί σε κυκλοφορία δύο λωρίδες για ΙΧ και λεωφορεία στο ρεύμα προς Λαμία. Ανάλογη η εικόνα και στη Σκάλα Αταλάντης, όπου από το απόγευμα της Τρίτης δόθηκαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία.

Στον κόμβο του Μπράλου, η κυκλοφορία διεξάγεται και στα δύο ρεύματα με ελάχιστες καθυστερήσεις. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στο εθνικό παλαιό δίκτυο από τη Θήβα προς Μπράλο, σε συνδυασμό με τη ροή οχημάτων από το Ρίο – Αντίρριο και την Άμφισσα προς την ίδια κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις στα τελευταία χιλιόμετρα πριν από την είσοδο των οχημάτων στον Μπράλο και την ένταξή τους από νέους στην Εθνική Οδό.

Δύο λωρίδες κυκλοφορίας άνοιξαν και στην Περιμετρική της Πάτρας, ώστε από τη μία να κινούνται τα ΙΧ και η άλλη να χρησιμοποιείται για τα έκτακτα περιστατικά.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν, επίσης, ελευθερώσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ έχουν σηκώσει και τις μπάρες των διοδίων, με σκοπό, να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Ωστόσο, η αστυνομία εκτρέπει, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, την κίνηση των αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, μέσω των κόμβων του Χαλικίου και του Κουβαρά. Εκεί καταγράφεται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση.

Επιστροφή με ανοιχτά διόδια

Οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να συνεργαστούν με την ΕΛ.ΑΣ. για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και κατά την επιστροφή των εκδρομέων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την επιστροφή εξετάζεται, επίσης, στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια, ώστε οι οδηγοί να επιστρέψουν χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.