Μπλόκα αγροτών: Ένταση και χημικά στην Κόρινθο – Έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας στις Σέρρες, απέκλεισαν προσωρινά το τελωνείο Ευζώνων

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στα μπλόκα των αγροτών, καθώς οι ίδιοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί στον Λευκώνα Σερρών, κατάφεραν με τα τρακτέρ τους να σπάσουν το μπλόκο της αστυνομίας και πλέον κατευθύνονται προς το τελωνείο Προμαχώνα. Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3.12.25) στην Κόρινθο.

Σημειώνεται πως οι αγρότες είχαν δώσει ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στον Λευκώνα Σερρών, καθώς στη χθεσινή συνέλευση αποφασίστηκε να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα με τα τρακτέρ τους για να στήσουν εκεί μπλόκο.

Ωστόσο, όταν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως η αστυνομία τους είχε προλάβει και είχε στήσει κλούβες αποκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αγρότες με τα βαριά οχήματα παρέκαμψαν τις κλούβες της αστυνομίας και μέσα από τα χωράφια κατάφεραν και βγήκαν πάλι στο δρόμο για το τελωνείο. Στο τελωνείο κατευθύνονται περίπου 500 τρακτέρ.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση διαμηνύει ότι η αστυνομία δεν θα αντιμετωπίσει με βία τους αγρότες, ωστόσο θα κρατήσει σκληρή στάση σε περίπτωση που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρήσουν σε αποκλεισμό λιμανιών, τελωνείων κτλ.

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας – και στα δύο ρεύματα – προχώρησαν από τις 12.40 το μεσημέρι αγρότες του δήμου Χαλκηδόνας, που έχουν στήσει μπλόκο από την 1η Δεκεμβρίου στην είσοδο της περιοχής, επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Κόρινθος

Σύμφωνα με το korinthostv ένταση σημειώθηκε στη συγκέντρωση των αγροτών της Κορινθίας στον κόμβο του Κιάτου, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να αποτρέψουν το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Πατρών – Κορίνθου. Παρ’ όλα αυτά, οι αγρότες κατάφεραν τελικά να μπλοκάρουν μέρος του ρεύματος προς Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους υπήρξε ένταση με τις αρχές να κάνουν χρήση χημικών. Η κατάσταση έχει πλέον ηρεμήσει. Οι αγρότες επιμένουν στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο για όσο διάστημα χρειαστεί.

Τελωνείο Ευζώνων

Λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ώρες.

Χαλκιδική

Στον κόμβο της Τρίγλιας ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται από το πρωί, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Χαλκιδικής, σε συνέχεια της χθεσινοβραδινής τους απόφασης.

«Μετράμε δυνάμεις και την Παρασκευή 5/12 θα αποφασίσουμε όλοι μαζί τον τρόπο κινητοποίησής μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Νέων Σιλάτων Δημήτρης Παπαπαδάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσφατη πληρωμή της προκαταβολής ήταν το έναυσμα για να βγουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στους δρόμους, αφού, όπως είπε, οι παραγωγοί διαπίστωσαν ποσά μειωμένα κατά 35% έως 40% σε σχέση με τις προσδοκίες τους.

Ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, η πληρωμή για την επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής κινείται στο 25% με 30% του καρπού, δηλαδή σε επίπεδο προκαταβολής από τους εμπόρους, όπως είπε.

Στο μεταξύ, όπως είπε, ο ίδιος θα συμμετάσχει σε σύσκεψη που θα γίνει το βράδυ στην Επανομή και στην οποία θα συμμετάσχουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, που προτίθενται να στήσουν αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια». Στη σημερινή σύσκεψη αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την ημέρα, τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Μάλγαρα

Στα Μάλγαρα κλειστή παραμένει από τη Δευτέρα η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα. Το απόγευμα της Τρίτης έκλεισε για τουλάχιστον δύο ώρες και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα αλλά μπλόκα όπως αυτά των Μαλγάρων θα πραγματοποιηθούν και σε άλλα σημεία του εθνικού δικτύου ενισχύοντας τη θέση των αγροτών που βρίσκονται μαζικά στον δρόμο.

Στο μπλόκο των αγροτών των Μαλγάρων βρίσκονται από χθες αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ σήμερα το πρωί αναμένονται στο σημείο και ιδιοκτήτες ταξί. Έχουν ήδη παραταχθεί περισσότερα από 200 τρακτέρ.

Λάρισα

Κλειστή παραμένει από τους αγρότες η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, οι οποίοι θέλουν μάλιστα να κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς.

Στο μπλόκο της Νίκαιας υπάρχουν πάνω από 1.000 τρακτέρ, με τον αυτοκινητόδρομο κλειστό και στα δύο ρεύματα. Στο μπλόκο Ε-65 έχουν παραταχθεί πάνω από 2.000 τρακτέρ, σχηματίζοντας ουρά μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων. Αναμένεται νέο μπλόκο από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 4.000 τρακτέρ, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά.