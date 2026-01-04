Ελλάδα

Μπλόκα αγροτών: Με μεγάλη ταλαιπωρία η επιστροφή των εκδρομέων απο Θεσσαλονίκη προς Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων στον κόμβο των Βαγίων

Προβλήματα εντοπίζονται σε πολλά σημεία της Εθνικής Οδού - Πιο ήρεμα είναι τα πράγματα στη διέλευση των οχημάτων από το μπλόκο του Μπράλου στη Λαμία και της Αταλάντης
μπλόκα
Φωτό αρχείου / EUROKINISSI

Από νωρίς σήμερα (4/1/2026) ξεκίνησε η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς την Αθήνα, με τα πρώτα προβλήματα να εντοπίζονται σε κομβικά σημεία της Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων.

Εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων στην περιοχή του Μαρτίνου, στο 125ο χιλιόμετρο, τα οχήματα υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την Εθνική Οδό και να κινούνται για περίπου 8 χιλιόμετρα μέσω παράδρομου, μέχρι τον κόμβο του Κάστρου, όπου επανέρχονται και πάλι στην Εθνική Οδό.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα είναι συνεχής, με μειωμένες ταχύτητες και αναμενόμενες καθυστερήσεις, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται σχηματισμός ουράς πριν από τη διασταύρωση του Μαρτίνου προς Αθήνα.

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στην Εθνική οδό στον κόμβο των Βαγίων. Εκεί έχει σχηματιστεί ουρά οχημάτων που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς.

Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να κινούνται σε ένα μόνο ρεύμα κυκλοφορίας και στο ύψος του 100ού χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στη διασταύρωση των Βαγίων, να εξέρχονται από το εθνικό δίκτυο. Από εκεί κατευθύνονται μέσω του δρόμου Λιβαδειάς-Θηβών προς Θήβα και στη συνέχεια προς Ριτσώνα, προκειμένου να επανέλθουν στην Εθνική Οδό στο 75ο χιλιόμετρο.

Στο τμήμα πριν από τη διασταύρωση των Βαγίων, τα οχήματα κινούνται με βήμα σημειωτόν, ενώ ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις καταγράφονται και στον δρόμο Λιβαδειάς-Θηβών, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται επίσης σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Αντίθετα, μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται ιδιαίτερο πρόβλημα στη διέλευση των οχημάτων από το μπλόκο του Μπράλου στη Λαμία, ούτε από το μπλόκο στην περιοχή της Αταλάντης.

Ελλάδα
Κλειστό το FIR Αθηνών: Μπλακ άουτ σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος - Εκδόθηκε NOTAM
Όσες πτήσεις βρίσκονται ήδη στον αέρα θα πρέπει να προσγειωθούν «χειροκίνητα» - Σε συνεχή επικοινωνία η ΥΠΑ με την COSMΟΤΕ για την αποκατάσταση του προβλήματος
Προβλήματα στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
220
