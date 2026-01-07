Μπλόκα αγροτών: Νέους αποκλεισμούς και πανελλαδική σύσκεψη για ραντεβού με Μητσοτάκη αποφάσισαν οι συνελεύσεις

Κλιμάκωση του αγώνα τους, από τη στιγμή που, όπως τονίζουν, η εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση δεν ικανοποιεί τα βασικά αιτήματά τους, αποφάσισαν οι αγρότες σε σύσκεψη στο ισχυρό μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας, το βράδυ της Τετάρτης (07.01.2026). Την ίδια ώρα, θα ακολουθήσει πανελλαδική σύσκεψη για να υπάρχει μία ενιαία στάση όλων των μπλόκων με στόχο συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μετά από 39 ημέρες στο ισχυρό μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, οι αγρότες της περιοχής αποφάσισαν να προχωρήσουν από την Πέμπτη (08.01.2026) σε 48ωρο αποκλεισμών εθνικών οδών και κομβικών σημείων σε παρακαμπτήριους δρόμους.

Δήλωσαν απογοητευμένοι με τις ανακοινώσεις, που έκαναν νωρίτερα οι υπουργοί της κυβέρνησης και ζήτησαν να πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική διάσκεψη το Σαββατοκύριακο (10 – 11.01.2026) για να ληφθεί απόφαση για συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η έντονη δυσαρέσκεια των αγροτών επικρατεί εδώ και αρκετές ώρες. Νωρίτερα, ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, τόνισε ότι τα μέτρα «δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης» και υπογράμμισε πως το τιμολόγιο ρεύματος στα 0,85 λεπτά δεν αφορά όλους, ενώ το μηνιαίο πάγιο παραμένει, επιβαρύνοντας σημαντικά τους μικρούς παραγωγούς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αγρότης με 10 στρέμματα μπορεί να πληρώνει έως και 120–130 ευρώ ετησίως μόνο από πάγια.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε ότι οι αγρότες περίμεναν η κυβέρνηση να δώσει λύσεις ωστόσο αυτό δεν έγινε.

Αντίστοιχα, ο Παναγιώτης Κατσικογιάννης, αγρότης στη Βοιωτία, έκανε λόγο στην ΕΡΤ για «συνεχιζόμενο εμπαιγμό της κυβέρνησης και των εντολέων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σημειώνοντας ότι κανένα από τα βασικά αιτήματα δεν ικανοποιήθηκε. Υποστήριξε ότι η κοινωνία στηρίζει τις κινητοποιήσεις, καθώς αντιλαμβάνεται πως οι συνέπειες από τη διάλυση του αγροτικού τομέα θα πλήξουν συνολικά την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

«Όποιος κάνει πίσω τώρα δεν θα έχει να λογοδοτήσει μόνο στον εαυτό του, αλλά σε ολόκληρο το αγροτικό κίνημα, το οποίο βρίσκεται στο δρόμο και κινδυνεύει με αφανισμό», τόνισε και χαρακτήρισε τη συμφωνία Mercosur, «ταφόπλακα» για την ελληνική αγροτική παραγωγή, προειδοποιώντας για αθρόες εισαγωγές προϊόντων αμφίβολης ποιότητας.

Φθιώτιδα: Έκλεισε η εθνική και στην Αταλάντη – Αναμένεται ενίσχυση του μπλόκου του Μπράλου

Μετά τη Θήβα και το Κάστρο Βοιωτίας, και οι αγρότες του μπλόκου Αταλάντης σκληραίνουν τη στάση τους πριν το κρίσιμο 48ωρο (σ.σ. Πέμπτη – Παρασκευή) που έχει προαναγγελθεί από τα περισσότερα μπλόκα.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης, μετακίνησαν τα τρακτέρ τους σε τέτοιο σημείο ώστε να αποκλειστεί η εθνική οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ήδη η ΓΕΠΑΔ Στερεάς Ελλάδας μέσω των Υπηρεσιών της έχει εκδώσει νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για τα τρία παραπάνω σημεία, τα οποία εφαρμόζονται προς αποφυγή των μπλόκων των αγροτών.

Την Πέμπτη και από το μεσημέρι, το μπλόκο του Μπράλου αναμένεται να ενισχυθεί, όχι μόνο από τους αγρότες της Φθιώτιδας, αλλά και από αυτούς της Καρδίτσας.

Προς το παρόν για όσους θελήσουν να ταξιδέψουν από Λαμία προς Αθήνα και το αντίθετο ισχύουν τα παρακάτω:

Για το ρεύμα προς Αθήνα:

Εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται στον αυτ/μο ΑΘΕ, στον δυτικό παράδρομο του Α.Θ.Ε., από το ύψος του Α/Κ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ (149,555 χ/θ) έως το ύψος του Α/Κ ΤΡΑΓΑΝΑΣ (137,475 χ/θ), από όπου εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο.

Εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από την 125,770η χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 114,815η χ/θ (Α/Κ Κάστρου), μέσω δεξιού παραδρόμου Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. και στη συνέχεια νέα εκτροπή από την 100,268η χ/θ (Α/Κ Στρατοπέδου) έως την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω Επ.Ο. Βαγίων – Μαζαρακίου, Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών, παρακαμπτήριος Θηβών και Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας.

Γνωρίζεται ότι έχει γίνει αποκλεισμός του κλάδου εισόδου στον Α/Κ Αταλάντης, στο προς Αθήνα ρεύμα κυκλοφορίας.

Για το ρεύμα προς Λαμία:

Εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς – Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας.

Επιπλέον εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, που κινούνται στον ΑΘΕ στον δυτικό παράδρομο του αυτ/μου Α.Θ.Ε., από το ύψος του Α/Κ ΤΡΑΓΑΝΑΣ (137,475 χ/θ) έως το ύψος του Α/Κ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ (149,555 χ/θ), από όπου εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε.

Τέλος – προς το παρόν – πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Εύβοια: Θα κλείσει για 48 ώρες η Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας

Σε 48ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας, θα προχωρήσουν οι αγρότες της Εύβοιας, από την Πέμπτη στις 10 η ώρα το πρωί, όπως αποφάσισαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Καρδίτσα: «Στο ίδιο έργο θεατές», λένε οι αγρότες

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητάνε, επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας, οι οποίοι βρίσκονται στο μπλόκο του αυτοκινητόδρομου Ε-65 ενώ, υλοποιώντας την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, την Πέμπτη με τρακτέρ και αυτοκίνητα θα κινηθούν προς τον κόμβο του Μπράλου Φθιώτιδας για να προχωρήσουν σε αποκλεισμό.

Νωρίτερα, σημείωσαν ότι «μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα και την ερήμωση της υπαίθρου».

Πρόσθεσαν ότι «θέλουν να εγκαταλείψουμε τα χωράφια μας», ενώ επανέλαβαν ότι τα αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Μάλγαρα και Πράσινα Φανάρια

Από τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης και για 48 ώρες οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων προχωρούν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκε από τη σύσκεψη της Τετάρτης.

Στα Πράσινα Φανάρια, ωστόσο, οι αγρότες φαίνεται να έχουν πάρει ήδη την απόφασή τους, στέλνοντας επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ζητώντας διάλογο με τον πρωθυπουργό. Αναφέρουν ότι σε περίπτωση που υπάρξει διάλογος, θα ανοίξουν τους δρόμους.

Κλιμάκωση αποφάσισαν οι αγρότες του Προμαχώνα Σερρών

Ο Προμαχώνας θα παραμείνει κλειστός για 48 ώρες, από την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι έως το Σάββατο στις 12, μόνο για τα φορτηγά.

Αυτή ήταν η απόφαση των αγροτών στη γενική συνέλευση της Τετάρτης στο μπλόκο του Προμαχώνα.

Μπλόκο της Λακωνίας

Σε ανακοινώσεις προχώρησε η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου της Λακωνίας. Γνωστοποιεί, ότι, συνεχίζει και κλιμακώνει τον αγώνα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 4ης Ιανουαρίου, στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων. Με βάση τα παραπάνω, η Συντονιστική της Λακωνίας, γνωστοποίησε τα εξής:

«Την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, στις 5 το απόγευμα, θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής Σπάρτης – Λεύκτρο και της παλαιάς εθνικής οδού Σπάρτης – Τρίπολης, στο χώρο του μπλόκου.

Θα ενισχύσει με την παρουσία της το 48ωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού, στα διόδια της Νεστάνης, απ’ τα μπλόκα της Τρίπολης.

Η Συντονιστική της Λακωνίας, δηλώνει, ότι, θα συνεχίσει μαχητικά και δυναμικά, ώστε να οδηγηθούν οι παραγωγοί στη νίκη. Επίσης, δηλώνει, ότι δεν θα λυγίσει απ’ τα τελεσίγραφα (τα χαρακτηρίζει εκβιαστικά) και τις κυβερνητικές απειλές».

Περιμετρική Πατρών

Στην Περιμετρική Πατρών, οι αγρότες και ο κτηνοτρόφοι διατηρούν σκληρή στάση, ενώ σχολίασαν στην ΕΡΤ ότι δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Ορισμένοι, μάλιστα, σημείωσαν ότι άκουσαν λιγότερα από αυτά που περίμεναν να ακούσουν.

Αιτωλοακαρνανία: Προς αποκλεισμό της Ιονίας Οδού και των παραδρόμων οι κτηνοτρόφοι

Από τις 20:30 συνεδριάζουν οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας από το μπλόκο του Αγγελόκαστρου, οι οποίοι δηλώνουν ότι από τις 8 το πρωί της Πέμπτης έως και το βράδυ της Παρασκευής, θα κλείσουν την Ιονία Οδό και τους παραδρόμους, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή τους θα προχωρήσει σε αποκλεισμός του κόμβου Κουβαρά και των παρακαμπτήριων οδών.

Ιωάννινα: 48ωροι αποκλεισμοί σε Τελωνείο Κακκαβιάς και λιμάνι Ηγουμενίτσας

Στον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εγνατίας Οδού, έξω από τον λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, αναμένεται να προχωρήσουν στις 11 το πρωί της Πέμπτης οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας.

Μετά από σύσκεψη που είχαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης, αποφασίστηκε ο 48ωρος αποκλεισμός της Εγνατίας, υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, όπως αναφέρουν στη σχετική ανακοίνωση.

Μαζί με τους αγρότες στο μπλόκο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και ιχθυοκαλλιεργητές της Θεσπρωτίας.

Την κινητοποίηση του 48ωρου αποκλεισμού στηρίζουν το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας και τα Σωματεία ταξί.

Στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης αναμένεται να γίνει συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων στο μπλόκο Καλπακίου. Οι αγρότες έχουν αποφασίσει, να γίνει μηχανοκίνητη πορεία προς το Τελωνείο της Κακκαβιάς με σκοπό τον διήμερο αποκλεισμό του.

Το μήνυμα της κυβέρνησης στους αγρότες

«Τα μέτρα είναι αυτά και δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω», ξεκαθάρισε μέσω του Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο το απόγευμα της Τετάρτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση έδειξε κάτι παραπάνω από ανοχή».

Στην περίπτωση, ωστόσο, που οι αγρότες παραμείνουν στα μπλόκα, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε:

«Δύο είναι οι πτυχές. Η μία δεν αφορά την κυβέρνηση και αφορά τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη και αυτή νομίζω ότι όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα σε βάρος της κοινωνίας».

«Η κυβέρνηση, δια των αρμόδιων Αρχών, της Ελληνική Αστυνομίας, στο μέτρο του λογικού και του δυνατού να έχει επιτυχή έκβαση, πρέπει να επιβάλλει τον νόμο», τονίζει.

«Στους πολλούς, που ζητάνε για τον κλάδο τους, παρεισφρέουν και κάποιοι που είτε τους κόπηκε το πάρτι είτε είναι μπαταχτσήδες, κάποιοι λίγοι είναι αυτοί έχουν βγει και κάποια ονόματα στη φόρα, και σου λέει δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα εμείς θα μείνουμε εδώ, θα προσπαθήσουμε να ερεθίσουμε ως προς το θέμα των αιτημάτων και τους υπόλοιπους… Εγώ καλώ τους πολλούς που είναι και στις κινητοποιήσεις, να δουν ότι είμαστε κυβέρνηση που περνάει από τα λόγια στα έργα».

«Το να φύγουν από τα μπλόκα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να διεκδικούν ούτε σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα σταματήσει να προσπαθεί να δίνει παραπάνω. Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στον δρόμο και το ζητάω πραγματικά», σημειώνει.

Τα έξι νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Στην εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τους αγρότες, ως γνωστόν, προχώρησαν νωρίτερα την Τετάρτη τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι έξι νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι οι εξής:

1. Αναδιανομή 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης

2. Επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ από τη ΔΕΗ για 2 χρόνια και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

3. Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για:

– θέσπιση αποζημίωσης στο 100%

– παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών

– αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ

4. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση)

5. Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

6. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων.