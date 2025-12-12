Μπλόκα αγροτών: Ο χάρτης των κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα – Η αυριανή σύσκεψη στη Νίκαια κρίνει πολλά

Μπορεί να βλέμματα όλων τα είναι στραμμένα στο συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ωστόσο, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα τους σε διάφορα σημεία της χώρας.

Λόγω της σημερινής κινητοποίησης στη Θεσσαλονίκη δεν θα πραγματοποιηθούν πολλοί αποκλεισμοί δρόμων τουλάχιστον στα περισσότερα σημεία. Η επόμενη κίνηση των αγροτών στα μπλόκα θα καθοριστεί στις γενικές συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν, σε συνάρτηση και με τη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που είναι προγραμματισμένη για αύριο στις 12.00 στη Νίκαια Λάρισας.

Συ συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 11 το πρωί προχωρούν οι παραγωγοί στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Κουλούρας. Στη διάρκεια του αποκλεισμού, οι παραγωγοί θα μοιράζουν στους αυτοκινητιστές κομπόστα ροδάκινο, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης. Τονίζεται ότι ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς φρενάρει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδιαίτερα λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου έχει κλείσει επ’ αόριστον το ρεύμα επί της Εγνατίας Οδού και προς την πόλη.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν έχουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Δείτε εδώ τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, αγροτικό μπλόκο έστησαν αγρότες από το Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συναδέλφοι τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και για σήμερα το μεσημέρι έχουν προγραμματίσει συμβολικό αποκλεισμό επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, ενώ στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται με τα τρακτερ και τα αγροτικά οχήματα παραγωγοί Δίου-Ολύμπου.

Τα μπλόκα σε Πράσινα Φανάρια- Δερβένι- Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, παραμένουν εγκατεστημένα αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί τους οδοστρώματος, αποτρέποντας έτσι τυχόν μετάβαση παραγωγών στον κόμβο του αεροδρομίου.

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο που έστησαν παραγωγοί στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς. Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Παραμένει το μπλόκο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Οι συμμετέχοντες στο πρώτο μπλόκο που στήθηκε μέσα στον νομό Χαλκιδικής στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένουν στο σημείο και σύμφωνα με γενική τους συνέλευση θα συμμετάσχουν στη σημερινή κινητοποίηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Τι γίνεται σε Δράμα και Καβάλα

Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Τονίζεται ότι στο νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα στη Χρυσούπολη στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία οδό.

Συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε Δυτική Μακεδονία

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.

Καθημερινά αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο διανέμουν διάφορα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους αυτοκινητιστές, ενώ σε γενική συνέλευση που έγινε με τη συμμετοχή εκπροσώπων από άλλα εργατικά σωματεία της Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίστηκε γενική απεργία στις 16/12. Στη συνέλευση συμμετείχαν 67 σωματεία από όλη τη Δυτική Μακεδονία και το «παρών» έδωσαν δήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κτηνοτρόφος, Δημήτρης Μόσχος, μέλος της συντονιστικής επιτροπής στο μπλόκο Σιάτιστας. Σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού ‘Αξονα Χ,παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.

Αποκλεισμός σε Προμαχώνα και Εξοχή

Να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμούς, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του σημερινού πανελλαδικού συλλαλητηρίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αποφάσισα οι γενικές συνελεύσεις των παραγωγών στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης, ενώ για το τι μέλλει γενέσθαι στη συνέχεια θα υπάρξει απόφαση σε νέα γενική συνέλευση.

Αντίθετα, σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά διεθνών μεταφορών- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο που έχει στηθεί εκεί. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας -σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα-, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σημειώνεται ότι οι συντονιστικές επιτροπές των παραπάνω μπλόκων θα συμμετάσχουν στην αυριανή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, που έχει προγραμματιστεί για τις 12.00, στη Νίκαια Λάρισας.

Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια

Οι αγρότες συνεχίζουν και σήμερα, Παρασκευή, την παρουσία τους στα μπλόκα, διατηρώντας το μέτωπο των κινητοποιήσεων, με κεντρικό σημείο αναφοράς το μπλόκο της Νίκαιας. Στον κόμβο παραμένουν παρατεταγμένα εκατοντάδες τρακτέρ, με την εθνική οδο Αθηνών – Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή.

Η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή εξυπηρετείται μέσω παραδρόμων, με τη ρύθμιση να έχει αναλάβει η Τροχαία, ώστε να αποφεύγονται κυκλοφοριακά προβλήματα.

Οι αγρότες συνεχίζουν καθημερινά και τις συνελεύσεις και συζητήσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες κινήσεις.

Σήμερα, Παρασκευή, οι αγρότες αναμένεται να βρεθούν στο κέντρο της Λάρισας με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα, δίνοντας συνέχεια στις κινητοποιήσεις.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 6 μ.μ. στο κέντρο της πόλης και θα πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία σε γραφεία βουλευτών.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες προετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο, στη Νίκαια της Λάρισας, όπου αναμένεται να καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Οι συμμετέχοντες επισημαίνουν ότι τα αιτήματά τους παραμένουν ανοιχτά και αφορούν τη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής, την καθιέρωση αφορολόγητου πετρελαίου και πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα, καθώς και την εξασφάλιση κατώτατων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος. Παράλληλα, ζητούν άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων και αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται πλήρως η παραγωγή.

Παραμένουν στα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας

Τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν κατά την διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Λάρισας, περιμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει κλειστός για έβδομη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό.

Επίσης, στο Αγρίνιο, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων ξεκίνησαν καταλήψεις σχολείων, θέλοντας, όπως αναφέρουν, να στηρίξουν με τον συγκεκριμένο τρόπο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στην γέφυρα του Ευήνου, κοντά στο Μεσολόγγι, στην γέφυρα του Μόρνου κοντά στα διοικητικά όρια Ναυπακτίας, Δωρίδας και στην Αμβρακία οδό, στην περιοχή της Βόνιτσας.

Στην Αχαΐα, παραμένει κλειστός για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, λόγω του μπλόκου, ο κόμβος της Εγλυκάδος στην μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πάτρας – Πύργου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται μέσα στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας συνεχίζουν να παραμένουν στα μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και του Αιγίου προχωρώντας σχεδόν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητοδρόμων Πατρών – Πύργου και Πατρών – Κορίνθου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να βρίσκονται στο μπλόκο που υπάρχει στον κόμβο του Πύργου, όπου προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου και στο μπλόκο που έχει στηθεί στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.