Μπλόκα αγροτών: Παραλύει η χώρα από τις κινητοποιήσεις – Κλειστή η ΠΑΘΕ, ετοιμάζονται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου

Νέες «δυνάμεις» αναμένουν στα μπλόκα τους, μέσα στις επόμενες ημέρες, οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αντιδρώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις μαζικές θανατώσεις των αιγοπροβάτων που έχουν προσβληθεί από την ευλογιά.

Για σήμερα (01.12.2025) αναμένονται δεκάδες τρακτέρ να φτάσουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Νίκαια και Καρδίτσα ενώ την ερχόμενη Τετάρτη αγρότες από τα Τρίκαλα θα στήσουν νέο μπλόκο και στον κόμβο Μεγαλοχωρίου. Μέσα στις επόμενες ημέρες και οι αγρότες από την Μαγνησία ετοιμάζονται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου.

Τα σχέδιά τους ωστόσο επεκτείνονται και σε Μάλγαρα, Σέρρες και Αλεξανδρούπολη τα οποία επίσης θα αποκλειστούν σε λίγες ημέρες από νέα μπλόκα.

Στα μπλόκα συμμετέχουν κυρίως αγρότες από Λάρισα, Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Νίκαια, Πλατύκαμπο, Καρδίτσα και Μαγνησία, έχοντας παρατάξει περισσότερα από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό, «κόβοντας» τη χώρα στα δύο.

Η διέλευση των οχημάτων στην Εθνική γίνεται με εκτροπή στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Λάρισας, ενώ μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα.

Επεισόδια, τραυματισμοί και 3 συλλήψεις

Η πρώτη ημέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων στη Θεσσαλία αμαυρώθηκε από επεισόδια με σοβαρούς τραυματισμούς αγροτών και αστυνομικών.

Ο κόμβος της Νίκαιας, του Πλατύκαμπου και της Καρδίτσας μετατράπηκαν σε πεδία μάχης καθώς οι αγρότες με τα τρακτέρ τους βρέθηκαν μπροστά στα αστυνομικά μπλόκα. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και κρότου-λάμψης με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισόδια και να τραυματιστούν 2 αστυνομικοί, 2 αγρότες και έχουν γίνει 3 συλλήψεις.

Αντιπροσωπεία αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκε το βράδυ της Κυριακής έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, ζητώντας ενημέρωση για τους 3 συλληφθέντες των επεισοδίων.

Οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία μπροστά από την Αστυνομική Διεύθυνση, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των συναδέλφων τους.

Στους Σοφάδες Καρδίτσας υπήρξε ρίψη χημικών, όμως αγροτικά μηχανήματα δεν υποχώρησαν, μετακίνησαν τα βαν της αστυνομίας και πέρασαν προς τον δρόμο. Στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν την προσπάθεια της αστυνομίας να παρεμποδίσει τον αγώνα τους.

Κομμένη στα δύο η χώρα

Από το μεσημέρι της Κυριακής, η χώρα είναι κομμένη στα δυο, καθώς είναι κλειστή ΠΑΘΕ σε 2 σημεία. Οι αγρότες έσπασαν προστατευτικά στηθαία και μέσω παράδρομου ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αποκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Λάρισα, Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία.

Στο μπλόκο είχαν φτάσει και εργαζόμενοι, μέλη του Εργατικού Κέντρου και φοιτητές.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοίνωσε πως τροποποιούνται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που μπήκαν σε ισχύ λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Συγκεκριμένα:

Αίρονται οι προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας-έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) και στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου-αερογέφυρα Σοφάδων).

Επιπλέον, από τις 16.15 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών-Δέλτα Παλαμά, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων: