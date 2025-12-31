Μπλόκα αγροτών: Παραμένουν παραταγμένα τα τρακτέρ – Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε μία ή δύο λωρίδες

Παραμονή Πρωτοχρονιάς και η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς παρά τα μπλόκα των αγροτών διεξάγεται χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα υπάρξει κλείσιμο δρόμων τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς, παρά τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους για 32η ημέρα. Όπως επισημαίνουν, δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία σε παρακαμπτήριες οδούς, ενώ έχουν λάβει μέτρα ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, στην κυκλοφορία, βοηθά το ότι δεν ήταν τόσο πολλοί όσοι έφυγαν από την Αθήνα όσοι τα Χριστούγεννα, που είδαμε και τις πολύωρες καθυστερήσεις.

Στον κόμβο της Νίκαιας, όπου παραμένουν παρατεταγμένα περισσότερα από 1.500 τρακτέρ, οι αγρότες άνοιξαν την αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο, διασφαλίζοντας την ομαλή διέλευση των οχημάτων για τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς.

Οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων αναμένεται να ληφθούν μετά τις 2 Ιανουαρίου.

Στο Κάστρο της Βοιωτίας είναι ανοιχτή η μία λωρίδα, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των εκδρομέων, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα οι οδηγοί πρέπει να μπουν στην παράκαμψη από Μαρτίνο.

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται και η κυκλοφορία στο μπλόκο των Μαλγάρων, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας να έχουν δοθεί προς χρήση. Τα οχήματα σε όλη την κεντρική Μακεδονία, κινούνται κανονικά παρά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, χωρίς εκτροπές και καθυστερήσεις.

Στην κυκλοφορία δόθηκε επίσης ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος, με σκοπό τη διευκόλυνση της κίνησης των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Ανοιχτός ο Προμαχώνας την Πρωτοχρονιά

Ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα θα παραμείνει ανοιχτός για όλα τα οχήματα τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Σημειώνεται ότι από τις 16:00 έως τις 19:00 ο σταθμός παρέμεινε κλειστός για τις νταλίκες και στα δύο ρεύματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών Κιλκίς και Πέλλας, η διέλευση από το τελωνείο Ευζώνων θα γίνεται κανονικά την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

Στο μπλόκο του Φιλώτα οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, ενώ έχει προγραμματιστεί πρωτοχρονιάτικο γλέντι με τη συμμετοχή τοπικών φορέων ως ένδειξη στήριξης. Παράλληλα, στην Πτολεμαΐδα πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τα αιτήματα των αγροτών.

Οι αγρότες έχουν προαναγγήλει πως στις περισσότερες περιπτώσεις θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με την κυβέρνηση να έχει θέσει ως ορόσημο για να ενεργοποιήσει το plan b της με αυστηρά πρόστιμα προς τους αγρότες τα Θεοφάνεια.