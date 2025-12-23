Μπλόκα αγροτών: Ταλαιπωρία δίχως τέλος για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων – Οι εκτροπές και οι ουρές χιλιομέτρων

Αντί για χριστουγεννιάτικη ξεγνοιασιά, τους περίμενε ένα Γολγοθάς. Οι οδηγοί που επέλεξαν να ξεκινήσουν την Τρίτη (23/12/25) για την απόδραση των εορτών, βρέθηκαν κολλημένοι στην Αθηνών – Λαμίας, σε μια ουρά άνω των 10 χιλιομέτρων που δημιουργήθηκε από το Σχηματάρι και λίγο πριν τον κόμβο της Ριτσώνας, λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Οι διαδρομές των εκδρομέων, γίνονται αναγκαστικά μέσω παρακάμψεων λόγων των μπλόκων των αγροτών ενώ ειδικά η Αθηνών – Λαμίας, μετατράπηκε γρήγορα σε εφιάλτη για τους οδηγούς.

Αυτή την ώρα, η κατάσταση που επικρατεί είναι η εξής:

Στη Σκάλα Αταλάντης μετακινήθηκαν τα τρακτέρ και δόθηκαν σε κυκλοφορία 2 λωρίδες στο ρεύμα προς Λαμία. Τα οχήματα κινούνται με βραδυπορία συνοδευόμενα από R/T της ΕΛ.ΑΣ.

Στο Κάστρο Βοιωτίας μετακινήθηκαν τα τρακτέρ και δόθηκε σε κυκλοφορία 1,5 λωρίδα στο ρεύμα προς Λαμία, πλην των ΙΧΦ που συνεχίζουν να εκτρέπονται από την Παλαιά Εθνική. Τα οχήματα κινούνται με βραδυπορία συνοδευόμενα από R/T της ΕΛ.ΑΣ.

Στον κόμβο Θηβών γίνεται αποσυμφόρηση του σημείου με συνοδεία R/T της ΕΛ.ΑΣ. σε μια λωρίδα κυκλοφορίας μόνο για ΙΧΕ και λεωφορεία. Τα ΙΧΦ εκτρέπονται από τη Παλιά Εθνική.

Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψε από ψηλά το drone του MEGA στις 20.00 το βράδυ, στην Αθηνών – Λαμίας:

Βλέποντας την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, αγρότες και Αστυνομία, είχαν από το μεσημέρι διαβουλεύσεις σύμφωνα με το LiveNews, προκειμένου να δοθούν 2 λωρίδες κυκλοφορίας στους οδηγούς, για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, κάποιοι οδηγοί τρακτέρ, τα… κλείδωσαν και εξαφανίστηκαν.

Οι πληροφορίες λένε ότι έμειναν κάποια τρακτέρ στην κάθοδο στο Κάστρο και στην άνοδο στη Θήβα και γινόταν έκκληση από τις αρχές στους ιδιοκτήτες, να τα πάρουν για να ανοίξουν και τις δύο λωρίδες σε όλο το μήκος.

Το γεγονός επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Action 24 «Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν απομακρύνει ακόμα τα οχήματά τους, για αυτό εκτρέπουμε τα βαρέα οχήματα από το παλαιό οδικό δίκτυο για να διευκολύνουμε τους εκδρομείς» είπε μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με την ίδια, με το «άνοιγμα» λωρίδων σε καίρια σημεία, η εικόνα έγινε λίγο καλύτερη στο οδικό δίκτυο.

«Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει στο σύνολο των μπλόκων σε όλη τη χώρα».

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο σύνολο των μπλόκων, μέχρι αύριο το πρωί θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες μόνο από το εθνικό οδικό δίκτυο» κατέληξε.

Μιλώντας νωρίτερα, στο Live News, ένας οδηγός είπε ότι ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί από το Ηράκλειο Αττικής με προορισμό την Καβάλα και λίγο πριν τις 16.30 το απόγευμα ήταν ακόμα πριν την Λαμία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, 21.112 οχήματα έχουν φύγει από την Αθηνών – Κορίνθου και 21.780 από την Αθηνών – Λαμίας.

Πάτρα

Στο κόμβο της Εγλυκάδας οι αγρότες παραμένουν στην Ολυμπία Οδό, έχοντας ανοίξει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έδωσε στην κυκλοφορία τον δρόμο και έτσι η κίνηση προς Πύργο γίνεται από παρακαμπτήριους. Κλειστή η περιμετρική της Πάτρας. Πρόβλημα υπάρχει και στην Ιόνια Οδό.

Δείτε την εικόνα στο λιμάνι, νωρίτερα σήμερα (23/12/25)

Δείτε εδώ αναλυτικά τους χάρτες επιβίωσης για τα μπλόκα, καθώς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της Ελλάδας.