Μπλόκο Νίκαιας: Ο Άη Βασίλης μοίρασε δώρα και χριστουγεννιάτικο πνεύμα στα παιδιά των αγροτών

Εκείνος ντυμένος στα κόκκινα έδωσε χαρά σε μικρούς και μεγάλους βάζοντας τους στο κλίμα των Χριστουγέννων
Ο Άη Βασίλης στα μπλόκα των αγροτών στην Νίκαια

Μία χριστουγεννιάτικη έκπληξη έκανε ο Άη Βασίλης στα παιδιά αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας σήμερα το βράδυ (23/12/2025), ο οποίος ήρθε με το έλκηθρο του και προσέφερε δώρα και χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους, κατά την διάρκεια του αγώνα τους.

Ντυμένος Άη Βασίλης με σακούλα γεμάτη δώρα, προσέφερε όμορφες εικόνες και δώρα στα παιδιά των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας. «Καλά Χριστούγεννα» ανέφερε καθώς πλησίαζε τη σκηνή των κτηνοτρόφων της Μαγνησίας.

Οι αγρότες και οι οικογένειες τους είναι πολλοί επιβαρυμένοι τις τελευταίες μέρες, αφού βρίσκονται όλη μέρα στους δρόμους και μάχονται για τα αιτήματά τους κατά της κυβέρνησης.

Αυτή η έκπληξη λοιπόν ήταν ότι χρειάζονταν οι οικογένειες και τα μικρά παιδιά για να μπουν στο κλίμα των Χριστουγέννων.

