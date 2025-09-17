Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω τροχαίου

Μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό έπειτα από τροχαίο ατύχημα που έγινε περίπου στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης (17.09.2025). Δεν έχουν αναφερθεί τυχόν τραυματίες από το περιστατικό.

Το τροχαίο που προκαλεί το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό στο ρεύμα ανόδου σημειώθηκε στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Αποτέλεσμα, οι «ουρές» των αυτοκινήτων να ξεκινούν από το Αιγάλεω.

Σοβαρά προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισού παρατηρούνται και στην κάθοδο από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι επίσης το Αιγάλεω.

