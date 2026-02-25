Ελλάδα

Μπραντ Πιτ: Η στιγμή που ο αστέρας του Χόλιγουντ επιβιβάζεται στο ιπτάμενο δελφίνι στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας του

Μέσα στην ημέρα θα γυριστούν και άλλες σκηνές στο λιμάνι, μεταξύ των οποίων και μία συνάντηση του Μπραντ Πιτ με ψαράδες που ρίχνουν τα δίχτυα τους. Μετά την Ύδρα τα γυρίσματα θα συνεχιστούν και στη Νέα Μάκρη
Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα
Ο Μπραντ Πιτ τη στιγμή που επιβιβάζεται στο ιπτάμενο δελφίνι Paxos Island II
Από τις 08:00 το πρωί της Τετάρτης (25.2.26) ξεκίνησαν τα γυρίσματα μίας από τις βασικές σκηνές της ταινίας «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα, με το νησί να αλλάζει ρυθμούς και τα καταστήματα να κλείνουν, οι ταμπέλες να αλλάζουν, οι τιμές να μετατρέπονται από ευρώ σε δραχμές για να θυμίζουν όλα την δεκαετία του 80 και τους ντόπιους ηθοποιους να κάνουν πρόβες ασταμάτητα για να σταθούν δίπλα στον χολιγουντιαντο σταρ 

Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν από νωρίς, καθώς από τις 06:30 τα συνεργεία διαμόρφωναν τον χώρο στο λιμάνι της Ύδρας, ενώ ήδη από τις 05:00 είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες κομπάρσοι. Η παραγωγή της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ, βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και περίπου μία εβδομάδα, οργανώνοντας σκηνικά και λεπτομέρειες που μεταφέρουν την ιστορία πίσω στη δεκαετία του ’80. Για τις ανάγκες των γυρισμάτων αφαιρέθηκαν σύγχρονες πινακίδες, κατέβηκαν ρολά καταστημάτων και τοποθετήθηκαν τιμοκατάλογοι σε δραχμές, ώστε το σκηνικό να αποδίδει πιστά την εποχή.

Πραγματοποιήθηκαν πολλές πρόβες, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα από τις πρώτες πρωινές ώρες, και λίγα λεπτά μετά τις 9:00 ο γνωστός ηθοποιός ξεκίνησε από το σημείο όπου διαμένει στο κάτω λιμάνι για να γυρίσει τη σκηνή της άφιξής του στο νησί με το ιστορικό υδροπτέρυγο «Paxos Island II». Στη συγκεκριμένη σκηνή φτάνει μαζί με την κόρη του και αναζητά τη σύζυγό του.

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα
Ο Μπραντ Πιτ στο ιπτάμενο δελφίνι που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της ταινίας

Το λιμάνι έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, με τα σύγχρονα ταχύπλοα να έχουν απομακρυνθεί και στη θέση τους να βρίσκονται παραδοσιακές ψαρόβαρκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή έχει συμφωνήσει με τους επαγγελματίες της περιοχής για την κάλυψη του ημερήσιου τζίρου τους, ενώ αρκετοί κάτοικοι συμμετέχουν ως βοηθητικοί ηθοποιοί.

Τα γυρίσματα είχαν διακοπεί για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και επανεκκίνησαν χθες. Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν πλάνα από πρόβες, μεταξύ των οποίων σκηνή με τον πρωταγωνιστή να τρέχει υπό τεχνητή βροχή, καθώς και στιγμές από την παραλία όπου λαμβάνει οδηγίες από τον σκηνοθέτη Edward Berger.

 

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα

Παράλληλα, δεν έλειψαν και ορισμένες αντιδράσεις. Ιδιοκτήτες θαλάσσιων ταξί εξέφρασαν προβληματισμό για την απουσία συνεννόησης σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου και τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, με τις αρμόδιες αρχές και την παραγωγή να συντονίζουν τις ενέργειές τους.

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα
Ο Μπραντ Πιτ στο λιμάνι της Ύδρας

Όπως μεταδίδει από το πρωί το newsit.gr, η εικόνα του λιμανιού είναι εντελώς διαφορετική από τη συνηθισμένη, θυμίζοντας μια άλλη εποχή.

Μέσα στην ημέρα θα γυριστούν και άλλες σκηνές στο λιμάνι, μεταξύ των οποίων και μία συνάντηση του Μπραντ Πιτ με ψαράδες που ρίχνουν τα δίχτυα τους, με τη συμμετοχή τριών παραδοσιακών καϊκιών που έχουν μισθωθεί από την παραγωγή για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

