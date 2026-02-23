Συμβαίνει τώρα:
Ο Μπραντ Πιτ για πρώτη φορά σε σετ των γυρισμάτων της νέας του ταινίας στην Ύδρα

Ο διάσημος σταρ βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες στο νησί
Μπραντ Πιτ
Ο Μπραντ Πιτ

Ο Μπραντ Πιτ εδώ και κάποιες ημέρες βρίσκεται στην Ύδρα για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας του ταινίας, με τίτλο «The Riders».

Το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026) είδαμε για πρώτη φορά τον διάσημο ηθοποιό να βρίσκεται στο σετ και να είναι έτοιμος να μπει στη… δράση. Βίντεο από τα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα δημοσίευσε στο Instagram o δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος. 

«Τελευταίες λεπτομέρειες πριν ξεκινήσει το γύρισμα. Όλοι στα πόστα τους, περιμένουν τον Μπραντ Πιτ να καταφτάσει. Κι εμείς μαζί τους. Stay tuned», ακούγεται να λέει ο δημοσιογράφος στο πρώτο βίντεο που ανέβασε.

Όπως φαίνεται από τα πλάνα η σκηνή που πρόκειται να γυριστεί είναι σε κάποιο απόκρημνο σημείο του νησιού και τα μέλη της παραγωγής βρίσκονταν εκεί από νωρίς περιμένοντας τον ηθοποιό. 

Αμέσως μετά, στο δεύτερο βίντεο βλέπουμε τον Μπραντ Πιτ να καταφθάνει στο σημείο του γυρίσματος και να αρχίζει να συνομιλεί με κάποιον άνθρωπο από την παραγωγή της ταινίας. 

Νωρίτερα, είδαμε φωτογραφίες από τις πρόβες για την τεχνητή βροχή. Οι προετοιμασίες για τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ έχουν μετατρέψει το λιμάνι της Ύδρας σε κινηματογραφικό πλατό και οι πρόβες με τη βροχή αποτελούν ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά κομμάτια της παραγωγής.

