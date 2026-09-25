Μύκονος: Καίγεται ακόμα το πλοίο – Έφτασε το «Αιγαίον Πέλαγος» που μπορεί να ρίξει 2.500 κυβικά νερού την ώρα

Σε κρίσιμη φάση περνά η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο πλοίο «BLUE CARRIER 2» στη θαλάσσια περιοχή βόρεια από τη Μύκονο. Η φωτιά που ήταν ορατή και από το νησί της Τήνου, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στο εσωτερικό των καταστρωμάτων του πλοίου.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης προετοιμάζονται για συντονισμένη επέμβαση με στόχο να ελεγχθεί η φωτιά στο πλοίο και να σταθεροποιηθεί η πλεύση του φορτηγού-οχηματαγωγού.

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Το ναυαγοσωστικό – ρυμουλκό «AIGAION PELAGOS» έφτασε στη θαλάσσια περιοχή περίπου στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής (25.09.2026), προκειμένου, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα και τις υπόλοιπες δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο, να ξεκινήσει η επόμενη και ιδιαίτερα απαιτητική φάση της επιχείρησης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της MEGATUGS, πρώτο ζητούμενο θα είναι ο περιορισμός της φωτιάς.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ρίψεις νερού και ελεγχόμενη ψύξη των ελασμάτων στα πλευρικά τμήματα του πλοίου, ώστε να μειωθούν οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό των χώρων όπου μαίνεται η πυρκαγιά.

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Το «AIGAION PELAGOS» διαθέτει δυνατότητα ρίψης περίπου 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα, ενώ σε αυτό επιβαίνουν 12 μέλη πληρώματος.

Στην περιοχή αναμένεται επίσης να φθάσει εξειδικευμένη ομάδα ναυαγιαίρεσης 10 ατόμων, η οποία θα παραμείνει στο πεδίο και, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και η φωτιά έχει τεθεί υπό επαρκή έλεγχο, θα επιχειρήσει να επιβιβαστεί στο «BLUE CARRIER 2».

Το πλοίο φαίνεται να έχει καταστραφεί ολοσχερώς

Ιδιαίτερη σημασία έχει στο μεταξύ η διατήρηση του πλοίου σε ασφαλή απόσταση από τις ακτές, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος προσάραξης.

Η επιχείρηση εξελίσσεται με παράλληλη μέριμνα για την αποτροπή ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης και την ασφαλή διαχείριση του πλοίου μετά την κατάσβεση.

🚨 FERRY FIRE OFF MYKONOS 🇬🇷



Greek-flagged BLUE CARRIER 2 caught fire north of Mykonos in Aegean Sea



The ferry carried 166 trucks, 29 cars & 29 people. All 28 crew + 1 truck driver were safely evacuated to Tinos#ilhanşen #ฝนตก Νετανιαχου #十五夜 #paobc pic.twitter.com/vil9C6itk7 — Daily Briefs (@Daily_Briefs_) September 25, 2026

Στην ευρύτερη επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά του Λιμενικού, πυροσβεστικά σκάφη, ρυμουλκά και άλλα παραπλέοντα μέσα.

Το πλοίο που έχει τυλιχθεί στις φλόγες ανοιχτά της Μυκόνου / tinostoday.gr

Η φωτιά είχε εκδηλωθεί σήμερα το πρωί σε ένα από τα γκαράζ του «BLUE CARRIER 2», ενώ το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του. Είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο και στη συνέχεια είχε αποπλεύσει με προορισμό το Βαθύ Σάμου, την Κω και τη Ρόδο.

🚨🇬🇷 GRECIA: Un incendio estalló a bordo del buque Blue Carrier 2, de bandera griega, mientras navegaba al norte de Mykonos.



Transportaba a 29 personas, 166 camiones y 29 automóviles. Todos fueron evacuados y se encuentran a salvo, según los reportes. pic.twitter.com/pQwMu3nOrH — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) September 25, 2026

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, ενώ στα γκαράζ του μεταφέρονταν 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.

Οι επιβαίνοντες συγκεντρώθηκαν αρχικά σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση. Επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου και μεταφέρθηκαν από πλωτά του λιμενικού με ασφάλεια στην Τήνο. Σύμφωνα με την εταιρεία, όλοι ήταν καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από κάποιο όχημα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για την ακριβή αιτία.

Νωρίτερα, το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συντονιστική επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής, καθώς και εκπροσώπων της πλοιοκτήτριας εταιρείας και της εταιρείας που έχει αναλάβει τις εργασίες salvage. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η εξέλιξη της πυρκαγιάς, η διαχείριση του πλοίου και τα μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι το «AIGAION PELAGOS» διαθέτει σημαντική εμπειρία σε ιδιαίτερα δύσκολες επιχειρήσεις ναυαγιαίρεσης. Είχε συμμετάσχει στη διάσωση του δεξαμενόπλοιου SOUNION στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μία από τις πλέον απαιτητικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, για την οποία ο πλοίαρχος και το πλήρωμά του είχαν τιμηθεί από τον IMO.

Η ανακοίνωση της ATTICA FERRIES

Η Attica Ferries ενημερώνει ότι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 08.57 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίο BLUE CARRIER 2, ενώ βρισκόταν εν πλω στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο.

Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου με ίδια μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες για την διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαινόντων.

Στο πλοίο επέβαιναν 1 επιβάτης οδηγός φορτηγού και 28 μέλη πληρώματος και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Σε νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται επίσης ότι «έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Αρχές».