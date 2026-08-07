Μυστράς: 11 μήνες με αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη – «Ήθελα να τον βλέπω»

«Τον είχα βάλει στην κατάψυξη γιατί ήταν ο τελευταίος άνθρωπος μου και ήθελα να τον βλέπω» φαίνεται να είπε στην απολογία του ο 55χρονος, που έκρυψε στην κατάψυξη του ξενοδοχείου τον πατέρα του στον Μυστρά.

Η υπόθεση που έχει σοκάρει τον Μυστρά και όχι μόνο, με την αποκάλυψη της σορού του 90χρονου στην κατάψυξη ξενοδοχείου, εκδικάστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 11 μηνών με αναστολή.

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Για τη δεύτερη κατηγορία, αυτή της απάτης κατ’ εξακολούθηση, ζήτησε και πήρε αναβολή, καθώς πρέπει πρώτα να βγουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου. Εάν προκύψει ότι έχουν περάσει τέσσερα χρόνια και το ποσό που εισέπραξε φτάνει τις 120.000 ευρώ, τότε η δίωξη αποκτά κακουργηματικό χαρακτήρα.

Ο ίδιος υποστήριξε κατά την εξέτασή του ότι δεν ήθελε να παραπλανήσει τις Αρχές, αλλά να ευαισθητοποιήσει την αδελφή του. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, υπέδειξε και το σπίτι της στην Αθήνα.

Σχετικά με το γιατί έβαλε τον νεκρό στην κατάψυξη, φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν ο τελευταίος δικός του άνθρωπος και ήθελε να τον βλέπει.

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Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος είχε πλήρη συνείδηση των πράξεών του και ότι προχώρησε εν γνώσει του σε ψευδείς δηλώσεις.

Για τη δεύτερη κατηγορία, ο δικηγόρος του ζήτησε αναβολή, προκειμένου να συγκεντρώσει έγγραφα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία του κατηγορουμένου, καθώς και στοιχεία από ιδρύματα σχετικά με παλαιότερο περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να είχε επιχειρήσει να κάνει κακό στον εαυτό του.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο 55χρονος αλλάζει την υπερασπιστική του γραμμή και απο τους οικονόμους λόγους, επικαλείται την παθολογική αγάπη στους γονείς του και γι αυτό θα ζητηθεί να ελεγχθεί η ψυχολογική του κατάσταση.