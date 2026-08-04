Λακωνία: Έκρυβε στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του – Ανατριχιαστική αποκάλυψη στον Μυστρά

Μία σοκαριστική ιστορία βλέπει το φως της δημοσιότητας το μεσημέρι της Τρίτης (4/8/26). Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ της Λακωνίας ένας 55χρονος φέρεται να κρατούσε μεγάλο διάστημα -ίσως και 5 χρόνια- τον νεκρό πατέρα του μέσα σε καταψύκτη, στον Μυστρά.

Σύμφωνα με το notospress ο 55χρονος φέρεται να εισέπραττε μάλιστα, όλο αυτό το διάστημα, τη σύνταξη του νεκρού πατέρα του, που όσο ήταν εν ζωή, εργαζόταν στο Δημόσιο ενώ έκπληκτοι έμειναν οι αστυνομικοί στον Μυσρτά, με την ψυχρότητα που τους αντιμετώπιζε ο άνδρας.

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Η υπόθεση αποκαλύφθηκε σε έλεγχο που έκανε η Αστυνομία, σε κλειστό ξενοδοχείο στον Μυστρά, μετά από καταγγελία. Εκεί, οι αστυνομικοί αντίκρυσαν έκπληκτοι τον νεκρό άνδρα, μέσα σε καταψύκτη.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο ηλικιωμένος είχε να δώσει σημεία ζωής 4- 5 χρόνια…

Μετά από καταγγελία η Αστυνομία ερεύνησε και διαπίστωσε ότι ο Αρκάς στην καταγωγή ηλικιωμένος, δάσκαλος στο επάγγελμα, δεν είχε δηλωθεί

πεθαμένος στα δημοτολόγια της Κυνουρίας.

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Την Τρίτη (4/8/26) οι αστυνομικοί κάλεσαν τον 55χρονο γιο στο Τμήμα και στη συνέχεια τον οδήγησαν στο ξενοδοχείο όπου έγινε η έρευνα, με τα ανατριχιαστικά ευρήματα στο υπόγειο.

Η μητέρα της οικογένειας έχει πεθάνει εδώ και 7 χρόνια…

«Εμείς είχαμε να δούμε πάνω από τρία χρόνια τον ηλικιωμένο γιατί πατέρας του 55χρονου ήταν σίγουρα 90 ετών. Ξέραμε ότι πριν από 7 χρόνια είχε πεθάνει η γυναικά του αλλά αυτόν είχαμε να τον δούμε πολύ καιρό» περιγράφει στο newsit.gr κάτοικος του Μυστρά.

«Το ξενοδοχείο αυτό που τον βρήκαν ήταν του γιου του αλλά δεν λειτουργούσε, καιρό τώρα. Το θύμα είχε ακόμη μια κόρη αλλά και εκείνη δεν την έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια στο χωριό. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από αυτή την είδηση, ακούσαμε αστυνομία είδαμε να πηγαίνουν προς εκεί, μετά είδαμε και την νεκροφόρα και μας είπαν την έγινε»…