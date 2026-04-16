Μυτιλήνη: Ανυποχώρητοι οι κτηνοτρόφοι, συνεχίζουν το μπλόκο στο λιμάνι – Μεγάλο συλλαλητήριο σήμερα για τον αφθώδη πυρετό

Για 3η ημέρα (16.04.2026) παραμένει μπλοκαρισμένο το λιμάνι της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους του νησιού που ζητούν αποζημιώσεις για τον αφθώδη πυρετό που ρήμαξε τα κοπάδια τους.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κλιμακωθούν μέσα στην ημέρα μιας και είναι προγραμματισμένο μεγάλο συλλαλητήριο έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τις 11:00 το πρωί. Επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα της Μυτιλήνης έβαλαν «λουκέτο» για σήμερα, ώστε όλοι να συμμετάσχουν στις απεργίες των κτηνοτρόφων

Όπως και τις προηγούμενες ημέρες, έτσι και σήμερα, οι κτηνοτρόφοι αφήνουν υπό περιορισμούς την επιβίβαση στα πλοία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, αφήνουν την επιβίβαση μόνο επιβατών και ΙΧ μπλοκάροντας φορτηγά και νταλίκες που μπορεί να μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα όπως τρόφιμα.

Δεκάδες εκδρομές από τα παράλια της Τουρκίας έχουν ακυρωθεί, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα και στον τουρισμό του νησιού, πέρα της κτηνοτροφίας.