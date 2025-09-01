Νάξος: «Δολίως επιχειρούν να μας ταυτίσουν με αντισημιτικές απόψεις» – Απάντηση από την ταβέρνα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Με μία ανάρτηση το βράδυ της Δευτέρας (1/9/25) η γνωστή ταβέρνα της Ναξου -όπου έγινε το επεισόδιο με τουρίστες για ένα αυτοκόλλητο υπέρ της Παλαιστίνης- δίνει τη δική της απάντηση στο τι πραγματικά συνέβη και σχολιάζει τα όσα είπε για το συμβάν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της ταβέρνας στη Νάξο, μία Εβραία τουρίστρια από τη Βρετανία «όρμηξε να σκίσει το αυτοκόλλητο, φώναξε στους υπόλοιπους πελάτες να φύγουν από το μαγαζί γιατί είμαστε ρατσιστές με τους Εβραίους και πήρε την παρέα της να φύγει χωρίς να πληρώσει ενώ είχαν φάει».

Μάλιστα, οι υπεύθυνοι της ταβέρνας σχολιάζουν τις σχετικές δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας:

«Στον χορό της στρέβλωσης της πραγματικότητας μπήκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που ζητάει τη δίωξή μας με τον αντιρατσιστικό νόμο. Δηλαδή, όλοι αυτοί νομίζουν ότι όταν παραγγέλνει ο πελάτης τις μπριζόλες του, εμείς του κάνουμε ανάκριση από πού είναι και τι πρεσβεύει εν γένει;».

Σε άλλο σημείο, αναφέρεται: «Όσον αφορά τη δυσφήμιση που δολίως επιχειρούν να μας ταυτίσουν με αντισημιτικές απόψεις δεν θα μείνει αναπάντητη. Δεν ανεχόμαστε σε καμία περίπτωση να μας σπιλώνουν με αντιλήψεις όχι απλώς διαφορετικές, αλλά απόλυτα εχθρικές απέναντι στα ιδεώδη μας και στην πρακτική μας ως πολιτικά και κοινωνικά υποκείμενα, αντιλήψεις που τις φέρουμε και στον επαγγελματικό μας χώρο. Αντιλήψεις και στάσεις που είναι γνωστές όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα».

Το συμβάν που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, πήρε διεθνείς διαστάσεις καθώς δημοσιοποιήθηκε στην DailyMail που ανέβασε και σχετικό βίντεο.

Υπενθυμίζεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μεταξύ άλλων, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, είπε: «Προφανώς ισχύει ο νόμος και εφόσον αυτή η συμπεριφορά εμπίπτει σε διάταξη του αντιρατσιστικού νόμου η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει την δουλειά της. Εφόσον οπουδήποτε στη χώρα για οποιοδήποτε λόγο η δικαιοσύνη οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ευτυχώς στην χώρα μας από το 2019 δεν λειτουργούν παραυπουργεία δικαιοσύνης».