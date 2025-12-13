Νάξος: Εργατικό ατύχημα με δύο ελαφρά τραυματίες – Υποχώρησαν κάγκελα και έπεσαν σε τάφρο

Ένα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (13.12.2025) στη Νάξο, κατά τη διάρκεια εργασιών στην περιοχή της Χώρας.

Το ατύχημα συνέβη την ώρα που ομάδα εργατών εκτελούσαν έργα για την για την ανάπλαση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου της Νάξου, από όπου υποχώρησαν κάγκελα με αποτέλεσμα δύο εργάτες να πέσουν από ύψος μέσα σε τάφρο, οι οποίοι μάλιστα εγκλωβίστηκαν.

Σύμφωνα με το Cyclades24.gr, οι εργάτες έπεσαν μέσα σε τεχνητό μακρόστενο άνοιγμα το οποίο είχε δημιουργηθεί στο έδαφος για τις ανάγκες του έργου και μάλιστα με αρκετά μεγάλο βάθος.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νάξου η οποία έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε η επιχείρηση του απεγκλωβισμού των εργατών.

Ο ένας απεγκλωβίστηκε σχετικά γρήγορα και μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για το δεύτερο εργάτη η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να εφαρμόσει ειδικό σχέδιο διάσωσης. Ευτυχώς δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.