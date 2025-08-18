Ελλάδα

Νάξος: Τραυματισμένη γερακίνα, επιστρέφει στη φύση – Δείτε βίντεο

Το γεράκι είχε βρεθεί μέσα σε στέρνα νερού τραυματισμένο
Γεράκι

Μία γερακίνα που βρέθηκε τραυματισμένη στη Νάξο, επέστρεψε στο φυσικό της περιβάλλον.

Ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, με τη βοήθεια εθελοντών, βοήθησε το αρπάκτικό που στις αρχές Ιουλίου. βρέθηκε εξαντλημένο στις Εγγαρές Νάξου.

Το γεράκι, είχε βρεθεί εγκλωβισμένο σε στέρνα, με κάταγμα στο φτερό, υποθερμία και ιδιαίτερα αδύνατο.

 

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Συλλόγου, αφού δέχτηκε την απαραίτητη φροντίδα το γεράκι και ανέκτησε το βάρος του ήταν επέστρεψε στους ουρανούς της Νάξου.

Εντυπωσιακό είναι και το βίντεο που μοιράστηκε ο Σύλλογος με τη στιγμή που υγιής πλέον η γερακίνα επιστρέφει στα βουνά της Νάξου.

