Νάουσα: Φωτιστικό έπεσε στο κεφάλι δικηγόρου μέσα στο Πρωτοδικείο – «Δεν περίμενα να είμαι τόσο τυχερή, δεν έπαθα τίποτα»

«Το ακροατήριο ήταν γεμάτο από κόσμο, γιατί γινόταν οι δίκες κανονικότατα. Δεν ήμουν μόνο εγώ και η πρόεδρος, υπήρχαν και συνάδελφοι δικηγόροι. Ευτυχώς δεν έπαθε κανένας τίποτα»
Φωτιστικό ξεκόλλησε από το ταβάνι στο Πρωτοδικείο Νάουσας
Άγιο είχε μια δικηγόρος στη Νάουσα όταν φωτιστικό αποκολλήθηκε από την οροφή της δικαστικής αίθουσας στο Πρωτοδικείο της πόλης και έπεσε πάνω της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» το πρωί της Παρασκευής (29.5.26) η δικηγόρος Σοφία Ζεϊμπέκη τόνισε πως ήταν πολύ τυχερή και δεν έπαθε τίποτα, καθώς το φωτιστικό έπεσε δίπλα της και διαλύθηκε.

«Ήμουν τόσο τυχερή, που κι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω. Δηλαδή χθες ήταν μια μέρα για την οποία είχα σοκαριστεί. Δεν περίμενα να είμαι τόσο τυχερή. Έπεσε ακριβώς από πάνω μου, Διαλύθηκε το φωτιστικό και δεν έπαθα τίποτα. Βγήκα αλώβητη από όλο αυτό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης δικαστηρίου», είπε.

 

Η δικηγόρος περιέγραψε την κατάσταση των δικαστικών αιθουσών ως άθλια, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο πρωτοδικείο της Νάουσας ήταν παλαιότερα Ειρηνοδικείο και αναβαθμίστηκε σε Πρωτοδικείο χωρίς να γίνουν απαραίτητες ανακαινίσεις, ενώ τα φωτιστικά στις αίθουσες είναι ξεχαρβαλωμένα.

«Η πρόεδρος ξαφνιάστηκε, σοκαρίστηκε και μετά κατέβηκε να δει σε τι κατάσταση είμαι. Εννοείται ότι το ακροατήριο ήταν γεμάτο από κόσμο, γιατί γινόταν οι δίκες κανονικότατα. Δεν ήμουν μόνο εγώ και η πρόεδρος. Υπήρχαν και συνάδελφοι δικηγόροι. Ευτυχώς δεν έπαθε κανένας τίποτα», τόνισε η δικηγόρος.

