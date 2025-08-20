Ναύπλιο: 30 κρατούμενοι των φυλακών έπαθαν τροφική δηλητηρίαση – 7 νοσηλεύονται

Το απόγευμα της Τετάρτης (20/8/25) κρατούμενοι των φυλακών Ναυπλίου, άρχισαν να εμφανίζουν ο ένας μετά τον άλλον, συμπτώματα που παραπέμπουν σε τροφική δηλητηρίαση.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis 30 κρατούμενοι παρουσίασαν τα συμπτώματα δηλητηρίασης και μάλιστα οι 7 από αυτούς χρειάστηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο του Ναυπλίου.

Οι υπόλοιποι κρατούμενοι που εμφάνισαν συμπτώματα, παραμένουν κλινήρεις στις φυλακές, όπου βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του συμβάντος. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση τόσο στον πληθυσμό των κρατουμένων όσο και στο προσωπικό της φυλακής.