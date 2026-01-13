Νέα απάντηση Μαρουσάκη στις σπόντες Τσατραφύλλια για τις πολικές φωτοβολίδες: «Τις παθολογικές καταστάσεις τις αντιμετωπίζω με χαμόγελο»

Μπορεί να περνά το κύμα ψύχους που τελικά δεν εξελίχθηκε σε χιονιά, όμως η κόντρα των μετεωρολόγων καλά κρατεί, με κύματα αναρτήσεων, με σπόντες και απαντήσεις να έρχονται από όλες τις πλευρές.

Η κόντρα είχε ξεκινήσει με τις προγνώσεις σχετικά με το αν, πόσο και πού θα ρίξει χιόνι ιδιαίτερα στην Αττική, κάτι που δεν έγινε και έτσι άναψαν τα αίματα μεταξύ των μετεωρολόγων.

«Τις παθολογικές καταστάσεις τις αντιμετωπίζω με χαμόγελο», τονίζει σε ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, σχολιάζοντας τη δημόσια αντιπαράθεση που είχε με τον Γιώργο Τσατραφύλλια σχετικά με τις προβλέψεις για την πρόσφατη κακοκαιρία.

«Τις αρρωστημένες καταστάσεις τις αντιμετωπίζω με χαμόγελο. Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας οδηγήσει στον βούρκο του! Καλή συνέχεια στην όμορφη ημέρα σας!», ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο μετεωρολόγος.

Η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση σε ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια στο Facebook, στην οποία διατυπώθηκαν σαφείς αιχμές προς τον μετεωρολόγο του Open, με αφορμή τις εκτιμήσεις του για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και τον χαρακτηρισμό τους ως «πολική φωτοβολίδα».

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η χώρα δοκιμάζεται από ισχυρό κύμα ψύχους, με χιονοπτώσεις να σημειώνονται σε πολλές περιοχές, από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη, ενώ στα λευκά ντύθηκε ακόμη και η Πάρνηθα.

Πώς άναψε η «κόντρα»

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης απάντησε στα υπονοούμενα που άφησαν σε βάρος του οι συνάδελφοί του Θοδωρής Κολυδάς και Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Έχω μάθει να κοιτάζω προς τον στόχο μου, γιατί αλλιώς θα βρεθώ εκεί που δεν θέλω. Μην με αναγκάζετε να στρέφω το βλέμμα αλλού», ανέφερε την Παρασκευή, επιμένοντας στον όρο «πολικές φωτοβολίδες». Όπως εξήγησε, πρόκειται για φαινόμενα σύντομης διάρκειας, αλλά με ιδιαίτερη ένταση, προσθέτοντας ότι το δεύτερο κύμα αναμένεται να φέρει χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα και παραθαλάσσιες περιοχές, κάτι όχι συνηθισμένο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, το ψυχρό μέτωπο πολικών αερίων μαζών που επηρεάζει την Ευρώπη θα άρχιζε να γίνεται αισθητό από το μεσημέρι της Κυριακής, με απότομη πτώση της θερμοκρασίας και στροφή των ανέμων σε βορείους. Στη συνέχεια, τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα 500 μέτρα και πάνω σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι «την Κυριακή απόγευμα μέχρι Δευτέρα το πρωί οι χιονοπτώσεις θα αφορούν τον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό της χώρας, τμήματα της βόρειας χώρας και στην Πελοπόννησο. Μέσα στη Δευτέρα τα χιόνια θα μετατοπίζονται προς την πλευρά του Αιγαίου Πελάγους γι’ αυτό είπαμε ότι το χιόνι θα πέφτει πάνω από τη θάλασσα όπως συνέβη με τη Λήμνο πριν από μερικές ημέρες. Χιόνια πολύ πιθανόν να φτάσουν και στην Αττική, χιόνια και στην Κρήτη ενώ την Τρίτη μπορεί να δούμε έως -10 -12 στη Βόρεια Ελλάδα».