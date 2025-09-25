Ελλάδα

Νέα Φιλαδέλφεια: Σύλληψη 36χρονου που αυνανιζόταν έξω από νηπιαγωγείο

Σε βάρος του 36χρονου σχηματίστηκε δικογραφία
Προαύλιο σχολείου
Φωτογραφία αρχείου

Ένα ανατριχιαστικό περιστατικό που προκαλεί αγανάκτηση και οργή συνέβη το πρωί της Πέμπτης 25.09.2025, στη Νέα Φιλαδέλφεια, με έναν άνδρα να κάνει άσεμνες πράξεις έξω από νηπιαγωγείο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9:00 το πρωί με έναν 36χρονο άνδρα, Παλαιστινιακής καταγωγής, να κατηγορείται ότι αυτοϊκανοποιούνταν στη θέα ανήλικων παιδιών έξω από νηπιαγωγείο.

Την καταγγελία έκανε μία 34χρονη γυναίκα η οποία ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, μέσα σε λίγα λεπτά εντόπισαν τον 36χρονο, περνώντας του χειροπέδες.

Ο 36χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ελευθεριών Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη.

