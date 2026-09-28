Νέα Ιωνία: Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία, ξεκίνησε από καφετέρια – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (28.9.26) στη Νέα Ιωνία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε τριώροφο κτήριο και επεκτάθηκε στους υπερκείμενους ορόφους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 04:25 σε καφετέρια που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου της Νέας Ιωνίας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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Οι φλόγες επεκτάθηκαν στη συνέχεια στον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο όροφο του κτηρίου. Σημειώνεται πως η μία πλευρά της πολυκατοικίας έχει καταστραφεί εντελώς. Πρόκειται για πολυκατοικία με περίπου 15 διαμερίσματα.

Η στιγμή που φλόγες έχουν καλύψει την πολυκατοικία:

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν απεγκλωβισμοί ατόμων από τους υπερκείμενους ορόφους.

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Οι πυροσβέστες πραγματοποιούν έρευνες στο κτήριο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένα άτομα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των ανθρώπων που απεγκλωβίστηκαν, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από καφετέρια με ναργιλέδες που πριν από 3 χρόνια είχε δολοφονηθεί ένας 23χρονος, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί αν τα δυο περιστατικά συνδέονται.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενοίκου του κτηρίου, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν όταν αντιλήφθηκαν τη φωτιά και τους καπνούς. Όπως ανέφερε, μαζί με τη σύζυγό του άρχισαν να τηλεφωνούν σε συγγενείς και άλλους ενοίκους, προκειμένου να τους ειδοποιήσουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. «Εμείς εγκλωβιζόμασταν. Δεν προλάβαμε καν να κατέβουμε κάτω», είπε, τονίζοντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα από τους καπνούς: «Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Και αν δεν είχαμε βγει στην ταράτσα δεν ξέρω πώς μπορεί να επιβιώναμε».

Από τη φωτιά στη Νεα Ιωνία

«Έπρεπε να περάσουμε μέσα από τις φλόγες»

Ακόμα ένας ένοικος της περιοχής σημείωσε πως: «Έτρεμα. Δεν είχα καταλάβει καν τι γινόταν. Άκουσα απλά μπαμ, μπουμ. Μετά από κάποιο σημείο ξυπνάει η μάνα μου και αρχίζω να καταλαβαίνω τι γίνεται. Σηκώνομαι, τρέχω να απομακρυνθώ από το κτίριο και ευτυχώς καταφέραμε να απομακρύνουμε όλους τους γύρω από το κτήριο και να διασωθούν όλοι και να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός μέσα».

Τέλος, η ένοικος που ενημέρωσε την πυροσβεστική σημείωσε: «Κοιμόμουν με τον άντρα μου. Ξύπνησα, βγήκε αυτός στο μπαλκόνι, μου λέει “φωτιά”. Καλέσαμε κατευθείαν το 199 και ενημέρωσα όλους τους ενοίκους που ήταν κοιμισμένοι. Όταν βγήκαμε εμείς είχε φωτιά αριστερά και ουσιαστικά έπρεπε να περάσουμε μέσα από τις φλόγες. Δεν ξέρω τι έχει καεί πάνω».