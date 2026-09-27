Υπόθεση Μαζωνάκη: Οι γιατροί έκαναν 300 πλασμφαιρέσεις τον χρόνο – «Ασθενείς κατέρρεαν και η 56χρονη συνέχιζε» λέει νοσηλεύτρια

Πυρετωδώς συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να πέσει φως στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι δύο γιατροί παραμένουν κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού. Στο κάδρο των αρχών βρίσκονται οι καταθέσεις εργαζόμενων που «καίνε» τον 58χρονο και την 56χρονη καθώς και ο υπνοθεραπευτής που «έσπασε» τη σιωπή του και μίλησε για το τραγικό περιστατικό στο Κολωνάκι.

Όλα αυτά εν αναμονή της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων και με τις αρχές να έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» την κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 9 Σεπτεμβρίου. Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει και το δεύτερο ιατρείο τους στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν, ψυχοθεραπείες, σεμινάρια, υπνοθεραπείες, μασάζ ακόμη και παράνομη σάουνα – η οποία εντοπίστηκε και απομακρύνθηκε από τον χώρο.

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Σύμφωνα με το Mega, όπως αποκαλύπτεται από την κατάθεση μία εργαζόμενης στο ιατρείο του Κολωνακίου, στο δεύτερο ιατρείο των δύο γιατρών στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ: «Πέραν του μηχανήματος της υδροθεραπείας υπάρχει στον ίδιο χώρο και μια σάουνα. Εκεί γινόντουσαν και συνεδρίες ψυχοθεραπείες από τους γιατρούς καθώς και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες ψυχολόγους. Το μασάζ το έκανε άλλη εργαζόμενη και την λειτουργία της σάουνας την έλεγχε ένας υπάλληλος. Γενικά στον χώρο αυτό γίνονταν εναλλακτικές θεραπείες κυρίως από εξωτερικούς συνεργάτες».

Την ίδια ώρα ένα νέο στοιχείο σοκάρει σχετικά με τις πλασμαφαιρέσεις που έκανε η γιατρός. Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία κοστολογούνταν πολύ ακριβά στην κλινική της Καρνεάδου, καθώς και ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κληθεί να πληρώσει 3 ή 6 χιλιάδες ευρώ για την θεραπεία. Ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε ότι συνολικά πραγματοποιούνταν περίπου 300 πλασμαφαιρέσεις τον χρόνο, με το κόστος κάθε θεραπείας να φτάνει περίπου τις 6.000 ευρώ.

Τουλάχιστον 20 εγκληματικά λάθη «βλέπουν» οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη με το ενδιαφέρον της έρευνας πλέον να στρέφεται στην άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Τα στοιχεία της άρσης θα δώσουν στον 32ο τακτικό ανακριτή ένα ακριβές χρονολόγιο των τελευταίων ωρών πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

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Η εξομολόγηση και τα νέα μηνύματα

Για το επίμαχο μήνυμα που φέρεται να έστειλε στην προφυλακισμένη 56χρονη γιατρό λέγοντάς της «άσε θα τον στριμώξω», αναφερόμενος στο ποσό των 6.000 που ζητήθηκε από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του, ο υπνοθεραπευτής, Νάσος Κομνιανός, απαντησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα»: «Μου δώσανε 200 €, και ρώτησα που να κόψω τιμολόγιο στείλτε μου τα στοιχεία που θα κόψω το τιμολόγιο να το στείλω. Υπέθεσα λοιπόν εγώ υποθέτω δεν το ξέρω εικασία μάλλον πληρώνει όμιλος για όλα αυτά και μπορεί όμιλος να έχει αντίρρηση για τα έξι χιλιάρικα».

Ο υπνοθεραπευτής περιγράφει τη συνεργασία που είχε με το ιατρείο της Καρνεάδου «καρφώνοντας» ως υπεύθυνο τον 58χρονο γιατρό. «Πάνε να με πουν συνεργάτη, έχω το συμβόλαιο, οικονομικά και νομικά υπεύθυνος είναι ο 58χρονος», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Της επισήμανα τους προβληματισμούς μου για την ψυχική του κατάσταση και μου είπε ότι θα το αντιμετωπίσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Συμφωνήσαμε πως έχει ανάγκη από βοήθεια και πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον βοηθήσουμε. Ο Γιώργος όταν έφυγα απ’ το μαγαζί μου σφίξε το χέρι και μου λέει βοήθησέ με βοήθα με σε παρακαλώ με κοίταξε στα μάτια και τα μάτια του μάλιστα και πεντακάθαρα ωραία μάτια καθαρά».

Απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη, ψάχνουν οι αρχές και στα μηνύματα που είχε ανταλλάξει η 56χρονη γιατρός με τον υπνοθεραπευτή πριν και μετά την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου. Από τα «θα τον συγυρίσω» και την αποστολή της μοιραίας φωτογραφίας μέχρι το «όλα καλά» και το «σε πήρα στον λαιμό μου», το Mega εξασφάλισε νέα μηνύματα μεταξύ των δύο συνεργατών.

Το πρώτο μήνυμα αφορά συνομιλία ανάμεσα στον υπνοθεραπευτή και τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από τον θάνατό του και συγκεκριμένα την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.

Υπνοθεραπευτής: Η διεύθυνσή μου είναι… Σε περιμένω το απόγευμα της Τετάρτης. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Στο χώρο μου.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οκ.

Το δεύτερο μήνυμα που αποκαλύπτουν οι «Εξελίξεις Τώρα» αφορά επικοινωνία που είχε ο υπνοθεραπευτής με την 56χρονη γιατρό μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Υπνοθεραπευτής: Ο Μαζώ παίρνει διουρητικά το ξέρεις; Στο είπε; Μήπως για αυτό του έπεσε η πίεση;

Γιώργος Μαζωνάκης: Ναι το ξέρω!

Τα τελευταία λεπτά

Την ίδια ώρα, οι καταθέσεις των μαρτύρων συνθέτουν το πάζλ της υπόθεσης και «καίνε» τους γιατρούς. Νοσηλεύτρια του μοιραίου ιατρείου περιέγραψε αναλυτικά το τι συνέβη μέσα στην κλινική την 9η Σεπτεμβρίου, όταν αντιλήφθηκαν ότι ο τραγουδιστής δεν ανταποκρίνεται. Η γυναίκα έκανε λόγο για τον πανικό που επικρατούσε στον χώρο, ενώ εξήγησε ότι η 56χρονη και ο 58χρονος δεν ήξερα πώς να κινηθούν.

Μέσα στον χώρο την ώρα της πλασμαφαίρεσης βρίσκονταν συνολικά 9 άτομα, ενώ το ΕΚΑΒ φέρεται να κάλεσε η κόρη του κατηγορούμενου ζευγαριού που κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού. Η νοσηλεύτρια της Καρνεάδου, μίλησε για την στιγμή που αντίκρισε η ίδια τον Γιώργο Μαζωνάκη αναίσθητο στο ιατρείο, λέγοντας: «Όταν γύρισα στο ιατρείο της Καρνεάδου ο Μαζωνάκης ήταν ήδη εκεί και μου είπαν τα υπόλοιπα κορίτσια ότι είχε ήδη μπει στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Πήγα στον χώρο με το άλλο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, που πραγματοποιούνταν θεραπεία με άλλη ασθενή. Γύρω στις 4 το απόγευμα άκουσα τη γιατρό να φωνάζει τον σύζυγό της».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν αναίσθητος στην καρέκλα του μηχανήματος. Είναι η στιγμή που η γιατρός αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, ζητά βοήθεια και ψάχνει μέσα στον πανικό της το αντίδοτο μιας ουσίας που προκαλεί αναισθησία. «Όταν φώναξαν τον σύζυγό της, τότε αυτός φώναξε ”οξυγόνο”. Τότε η γιατρός ήρθε στον χώρο που ήμουν και μου είπε να πάρω τηλέφωνο την αναισθησιολόγο και να τη ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Εκείνη τη μέρα δεν είχα ακούσει ξανά τη λέξη προποφόλη. Της τηλεφώνησα και μου είπε ότι δεν υπάρχει αντίδοτο και αμέσως το είπα στους γιατρούς», είπε η νοσηλεύτρια.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες του ιατρείου επικρατούσε πανικός λόγω της κατάστασης του τραγουδιστή. Το ΕΚΑΒ δεν είχε κληθεί παρόλο που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αναίσθητος και οι γιατροί, σύμφωνα με πληροφορίες από την κατάθεση της νοσηλεύτριας, προσπαθούν μόνοι τους να τον επαναφέρουν.

«Μετά η γιατρός ήρθε πάλι στο δωμάτιο που ήμουν για να πάρει τον απινιδωτή και επέστρεψε στο δωμάτιο του Μαζωνάκη. Σχεδόν αμέσως επέστρεψε πάλι και μου είπε να πάρω τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη της εταιρείας που έχει τον απινιδωτή, γιατί δεν λειτουργούσε. Του τηλεφώνησα και του είπα ότι δεν λειτουργεί ο απινιδωτής, μπήκα στο δωμάτιο του Μαζωνάκη και έβαλα το κινητό σε ανοιχτή ακρόαση για να μιλάει με τους γιατρούς», πρόσθεσε η νοσηλεύτρια.

Οι γιατροί έψαχναν τηλεφωνικές οδηγίες για να τον επαναφέρουν είτε με αδρεναλίνη είτε με την χρήση απινιδωτή. «Όταν μπήκα μέσα είχαν σηκώσει τα πόδια του Γιώργου Μαζωνάκη και ήταν πολύ χλωμός. Είδα τον γιατρό να του κάνει ΚΑΡΠΑ. Άφησα το τηλέφωνο στη γιατρό. Φοβήθηκα και έφυγα. Στο δωμάτιο ήταν και άλλες δύο συνάδελφοι. Οι γιατροί ζήτησαν αδρεναλίνη. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι. Εγώ προσπαθούσα να ηρεμήσω την άλλη ασθενή που ήταν δίπλα. Αναρωτηθήκαμε όλοι γιατί δεν καλούν το ΕΚΑΒ», εξήγησε.

Όσο ο χρόνος του Γιώργου Μαζωνάκη «έληγε», το προσωπικό του ιατρείου βρισκόταν σε σοκ: «Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι. Σε ένα λεπτό ο γιατρός ζήτησε να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Δεν ξέρω αν το κάλεσε η γραμματέας ή η κόρη του γιατρού, που βρισκόταν και εκείνη με έναν φίλο της στο ιατρείο. Μέσα στα επόμενα 10 λεπτά ήρθε το ΕΚΑΒ. Στο μεσοδιάστημα ο γιατρός προσπαθούσε να κάνει ΚΑΡΠΑ. Εμείς ήμασταν όλες τρομαγμένες. Νομίζω ότι από τη στιγμή που φώναξαν τον γιατρό, μέχρι που ήρθε το ΕΚΑΒ πέρασαν 10 με 15 λεπτά.

Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, εγώ είχα μείνει στο άλλο δωμάτιο. Αντιλήφθηκα όμως τη φασαρία και κάποια στιγμή είδα στον διάδρομο τον Γιώργο Μαζωνάκη, πάνω σε μια καρέκλα και είχε ένα εξάρτημα των διασωστών πάνω στο στόμα του. Δεν θυμάμαι αν είχε κλειστά ή ανοιχτά τα μάτια του. Όταν έφυγαν οι διασώστες, δεν ξέρω αν κατέβηκε η γιατρός μαζί τους. Πάντως μετά ήρθε στο δωμάτιο θεραπείας της άλλης ασθενούς, αφού είχε αλλάξει ρούχα».

Η νοσηλεύτρια κατέθεσε επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, στον ανακριτή, τον ρόλο της 56χρονης γιατρού στις επίμαχες θεραπείες. «Στο ιατρείο δουλεύω από το 2018. Το πρώτο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήρθε το 2021. Το μηχάνημα ήταν της γιατρού, μου είπε ότι πρόκειται για μηχάνημα Detox. Δεν μας είπε ποτέ τίποτα για τη λειτουργία του και δεν μας άφηνε να το πλησιάζουμε. Μας άφηνε μόνο να ετοιμάσουμε όσα χρειάζονταν για να ξεκινήσει η λειτουργία του, τη φλεβοκέντηση την έκανε πάντα εκείνη», τόνισε.

Από τέσσερις θεραπείες τον μήνα, μέχρι και δύο την ημέρα. Η πλασμαφαίρεση, σύμφωνα με την κατάθεση της νοσηλεύτριας, έγινε η βασική δραστηριότητα του ιατρείου. «Το πρώτο καιρό, που το μηχάνημα το χειριζόταν αναισθησιολόγος, γινόντουσαν περίπου 4 θεραπείες τον μήνα. Τον τελευταίο καιρό, γινόντουσαν μέχρι και 2 θεραπείες τη μέρα, γι’ αυτό η γιατρός αγόρασε και το δεύτερο μηχάνημα. Από όταν έφυγε η αναισθησιολόγος, το μηχάνημα χειριζόταν αποκλειστικά η γιατρός. Απασχολούνταν κατά βάση με αυτό. Ακύρωνε άλλα ραντεβού με ασθενείς της και πραγματοποιούσε θεραπείες. Έκανε ακόμη και Σαββατοκύριακα».

Δεν ήταν λίγα τα περιστατικά που προκαλούσαν ανησυχία στις εργαζόμενες του ιατρείου. Ασθενείς κατέρρεαν, όμως η γιατρός συνέχιζε τις θεραπείες, δίνοντας τις δικές της οδηγίες σύμφωνα με την νοσηλεύτρια. «Είχα κάποιους προβληματισμούς γιατί θεωρούσα τη θεραπεία πολύ επεμβατική, αλλά δεν τους είχα εκφράσει ποτέ. Προβληματισμό είχαμε όλες οι εργαζόμενες, λόγω κάποιων συγκεκριμένων περιστατικών. Κάποιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία εμφάνιζαν έντονη υπόταση και κατέρρεαν στιγμιαία. Επίσης πολλοί ασθενείς μετά τη θεραπεία ήταν πρησμένοι. Η γιατρός έλεγε να περιμένουν λίγο για να σηκωθούν από το μηχάνημα, αφού τους είχε αποσυνδέσει. Τους συμβούλευε επίσης να καταναλώνουν πρωτεΐνη για να φύγει το πρήξιμο», είπε.