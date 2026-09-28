Έκρηξη στην Πλάκα: Έλεγχοι στατικότητας στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές – Στο «μικροσκόπιο» το σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα αίτια της έκρηξης στην πολυκατοικία στην Πλάκα, που προκάλεσε τον θάνατο 6 ατόμων και τεράστιες ζημιές σε διπλανά κτίρια. Οι αρχές επικεντρώνονται στη διαρροή αερίου αν και όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Ταυτόχρονα, σήμερα (28.09.2026) ξεκινούν αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό ώστε οι οικογένειες των θυμάτων (4 Αμερικανών και 2 ηλικιωμένων) να βρουν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα παραπέμπουν σε διαρροή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διώροφου κτιρίου της Πλάκας και να προκληθεί η έκρηξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία σπίθα ή η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας στην καταστροφή.

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Η εγκατάσταση φυσικού αερίου, στον 2ο όροφο του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους βρίσκεται στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της Πυροσβεστικής.

Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε η παλαιότητα του κτιρίου, καθώς και η κατάσταση της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Μέσα στην ημέρα έχουν προγραμματιστεί επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα.

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Το σενάριο έκρηξης από σπινθήρα

Το στοιχείο που ενισχύει το σενάριο περί έκρηξης από σπινθήρα είναι το σημείο όπου βρέθηκε η σορός της ηλικιωμένης.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου, ενώ τα υπόλοιπα θύματα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους. Εξετάζεται αν υπήρξε έντονη διαρροή του αερίου (ξεπέρασε το 15% της συγκέντρωσης), μέχρι που εν τέλει δημιουργήθηκε το εκρηκτικό μείγμα και έγινε η έκρηξη, ενδεχομένως όταν η ηλικιωμένη πήγε στο μπάνιο και άνοιξε το φως.

«Και τα εκατέρωθεν κτίρια έχουμε σημαντικές ζημιές. Στο δεξί κτήριο έχουμε ουσιαστικά την απόσπαση της τοιχοποιίας που δείχνει ότι εκεί ακριβώς έγινε η έκρηξη, δηλαδή προς την δεξιά πλευρά», ανέφερε για την τραγωδία στην Πλάκα ο Ευθύμιος Λέκκας.

Το αν έχουν επηρεαστεί τα κρίσιμα δομικά στοιχεία των γειτονικών κτηρίων, ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί.

Από την Κυριακή ξεκίνησαν εργασίες αποκαθαρισμού των οικοδομικών υλικών στο κτίριο που κατέρρευσε ενώ πραγματογνώμονες και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποιούν έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στην φονική έκρηξη.



Οι αυτοψίες θα ενταθούν σήμερα Δευτέρα με πολυμελή κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, από την πολεοδομία και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Στο επίκεντρο το σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού

Πέρα από το κτίριο που κατέρρευσε, τεράστιες ζημιές προκλήθηκαν σε μεγάλη ακτίνα στη γειτονιά, στα γύρω κτίρια και σε επιχειρήσεις ακόμη και στον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης.

Οι ενδείξεις που υπάρχουν από την έως τώρα έρευνα των Αρχών, οδηγούν στο συμπέρασμα πως η έκρηξη έγινε στον 2ο όροφο που έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων θυμάτων. Ήταν το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου.

«Απ’ ότι φαίνεται έγινε μία έκρηξη στον πάνω όροφο του κτιρίου. Η έκρηξη αυτή ήταν από φυσικό αέριο στο οποίο υπήρχε εγκατάσταση. Μπορεί να προήλθε από διάφορες αιτίες ακόμη και από το άναμμα διακόπτη για τον φωτισμό», δήλωσε στην εκπομπή Live Now ΣΚ του ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Το φυσικό αέριο σύμφωνα με την μελέτη του εγκαταστάτη που παραδόθηκε, φαίνεται πως το χρησιμοποιούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι για την θέρμανση ενός ενεργειακού τζακιού – καυστήρα, για το ζεστό νερό και την κουζίνα.

Ο μικρός λέβητας έως τώρα δεν έχει βρεθεί, παρά μόνο σωληνώσεις. Εξετάζεται λοιπόν, πως κάποια στιγμή ίσως κατά την διάρκεια της νύχτας, τέθηκε σε λειτουργία πιθανόν η κουζίνα και δεν έγινε σωστή διακοπή ή υπήρξε διαρροή.

Ψάχνουν απαντήσεις οι συγγενείς των θυμάτων

Τα δύο ζευγάρια –δύο αδέλφια με τις συντρόφους τους– είχαν έρθει από τις ΗΠΑ για λίγες ημέρες στην Ελλάδα. Είχαν μισθώσει ένα Αirbnb στην Πλάκα, στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε μετά τη φονική έκρηξη. Τρεις από τους τέσσερις ήταν αλβανικής καταγωγής και είχαν αμερικανική υπηκοότητα.



«Είμαστε συγκλονισμένοι. Θα έρθουν και άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση», δήλωσε ένας συγγενής τους.



Ένα από τα ζευγάρια είχε έρθει στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος και όπως ανέφερε συγγενικό τους πρόσωπο, η κοπέλα ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί. Τραγική ειρωνεία, οι τέσσερις τουρίστες θα αναχωρούσαν από την Ελλάδα για την Αμερική την ημέρα της έκρηξης.



Τη βαθύτατη θλίψη του για την τραγική απώλεια έξι ανθρώπων στο δυστύχημα στην Αθήνα των τεσσάρων Αμερικανών πολιτών, ενός Βρετανού και μιας Ελληνίδας, εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του, μεταφέροντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων.



«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες και τους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το φρικτό περιστατικό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Οι καρδιές μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εκφράζω την βαθύτατη εκτίμησή μου προς τους Έλληνες διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα στον τόπο του συμβάντος. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ παρέχει προξενική βοήθεια και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων», πρόσθεσε.