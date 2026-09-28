Ελλάδα

Καιρός σήμερα: Συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και ανέμους έως 6 μποφόρ

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο και θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη στους 27 βαθμούς
καιρός
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
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Μας αποχαιρετά το κύμα κακοκαιρίας και ο καιρός σήμερα Δευτέρα (28.09.2026) θα παρουσίαση σταδιακή βελτίωση με άνοδο της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά και ανέμους έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Σύμφωνα με το meteo, ο καιρός τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 θα είναι άστατος με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πιθανώς σε τμήματα της Αν. Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας με σταδιακή βελτίωση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20-21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 25-26, στην Ήπειρο από 7 έως 26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 25-27, στην Κρήτη από 11 έως 22-24, στα Επτάνησα από 12 έως 24, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 12 έως 24 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές-βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι έως 3-4 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

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