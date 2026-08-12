Σύρος: 16χρονη Γαλλίδα τραυματίστηκε μετά από βουτιά σε βράχια – Την έσωσε ναυαγοσώστρια

Αγωνία για μία 16χρονη Γαλλίδα που παραθέριζε στη Σύρο. Η ανήλικη τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά όταν επιχείρησε να κάνει βουτιά από τα βράχια.

Η Γαλλίδα τουρίστρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στη Σύρο μετά τον τραυματισμό της στην παραλία της Βάρης.

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Μία νεαρή ναυαγοσώστρια που έσπευσε στο σημείο και έσωσε ανήλικη περιγράφει:

«Η κοπέλα ήταν εκεί με την παρέα της και ουσιαστικά γλίστρησε την ώρα που έκανε τη βουτιά. Ήμουν στον πύργο και κάποια παιδιά από τον μόλο με φώναξαν για βοήθεια. Έσπευσα άμεσα με τη ναυαγοσωστική σανίδα να προσεγγίσω, αντίκρισα το 16χρονο κορίτσι να έχει τραυματιστεί στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη».

Μέσα σε δευτερόλεπτα, η Παρασκευή Τσάκου έφτασε κολυμπώντας στο σημείο και με τη βοήθεια άλλων κολυμβητών κατάφερε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο 16χρονο κορίτσι.

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Η παρουσία ναυαγοσώστη στην παραλία της Σύρου απέτρεψε τα χειρότερα καθώς στην κοπέλα παρασχέθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, ενώ η υγεία της δεν διατρέχει κίνδυνο.